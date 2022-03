Prendersi cura di un cucciolo o di un cane adulto è un po’ come avere un figlio. Le cure e le attenzioni da dedicargli non sono poche, dipende completamente da noi. Per alcuni versi queste sono delle caratteristiche che tante persone cercano, un animale da accudire. Però spesso capita di precipitarsi ad adottare o acquistare un cane senza avere idea di quello che si fa.

Purtroppo l’abbandono di cani e più in generale di animali è ancora una piaga che ci affligge. Sono tanti i cuccioli alla ricerca di un padrone amorevole che si prenda cura di loro. I canili e i gattili di tutta Italia sono pieni di animali di ogni razza e taglia. E non è così strano trovare anche cani di razza oltre ai meticci.

Non è solo intelligente e maestoso, questo cane dalle origini ungheresi è davvero affettuoso e dolcissimo

Anche se è sempre consigliato adottare piuttosto che acquistare, oggi parleremo di un cane stupendo e dal portamento fiero. Il Bracco Ungherese è quel cane che attira subito l’attenzione di tutti grazie al suo mantello color marrone dorato. Occhi vispi e attenti, orecchie morbide e fisico leggiadro e longilineo. Non c’è da stupirsi che venga utilizzato come cane da ferma.

Ideale per famiglie attive e con bimbi

È un cane energico e molto attivo, saprà divertirsi a giocare con i bimbi che scorrazzano in giro. Grazie alla sua intelligenza impara presto a svolgere qualsiasi attività, quindi anche sport come l’Agility. Questo anche perché è un cane che ama soddisfare il proprio padrone. Quindi sì ad escursioni in montagna, gite sulla spiaggia o attività in coppia con il proprietario. È un cane perfetto per chi ama viaggiare e darsi all’avventura.

Ma non solo tanta energia e intelligenza, è un cane molto sensibile. È una di quelle razze che si prestano bene alla Pet Therapy, con grandi e piccini. La sua abilità di imparare subito comandi basilari unita alla socievolezza sono perfette. Si lega molto al padrone, tant’è che è importante addestrarlo anche alla nostra mancanza. Questo per evitare che ne soffra troppo quando non siamo in casa.

Con Bracco Ungherese, o vizla, ci si può riferire in realtà a due razze un po’ diverse. La più diffusa e conosciuta è quella a pelo corto, quella un po’ più rara a pelo duro. Soprattutto quelli a pelo duro vengono spesso impiegati per la ricerca di tartufi o per la caccia alla selvaggina.

Quindi, non è solo intelligente e maestoso, questo cane è proprio il cucciolo che fa per noi. È un cane che si affeziona molto al padrone e vive tranquillamente anche in casa. Anche se tendono ad essere molto puliti, ovviamente il famoso odore di cane non è semplice da far andare via. Però è sicuramente una delle razze che tenderebbe ad emanare un odore meno pungente.

