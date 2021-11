Dopo aver visto che il nero la fa da padrone nei colori dei cappotti e dei soprabiti, è opportuno parlare di quello che c’è al di sotto. Un colore cupo e neutro, come potrebbe essere il nero, servirà a mascherare, o ancor meglio, a esaltare i colori shock che sono in voga per questo inverno. Non è solo il giallo limone a spopolare tra i vestiti dell’inverno 2021/2022 ma anche questi altri colori davvero insospettabili.

Questo inverno sarà quindi all’insegna della vivacità e dei colori sbarazzini. Probabilmente anche perché abbiamo bisogno di allegria visto i due anni appena trascorsi. Quindi vediamo insieme quali sono i colori che saranno più in voga quest’anno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non è solo il giallo limone a spopolare tra i vestiti dell’inverno 2021/2022 ma anche questi altri colori davvero insospettabili

Partiamo appunto dal giallo limone. Un colore acceso e vivace. Uno dei più famosi stilisti che ha fatto questa scelta è Versace. Donando così a questo inverno una vampata di energia ed ottimismo. Insieme a Versace anche altri stilisti hanno optato per colori accesi e stravaganti.

Armani ha scelto un rosa orchidea molto acceso, davvero sbarazzino e particolare. Dior rende tutte sensuali con il suo rosso fuoco, sprigionando energia da tutte le fibre dei tessuti. Bluemarine opta, invece, per un blu elettrico davvero spinto. Insomma, di sicuro ovunque andremo tutti ci noteranno!

Rimanendo su colori accesi, ma che già avevamo visto per l’anno passato, abbiamo il verde prato. Bottega Veneta, è una delle case di moda che sceglie questo colore per dare un tocco di fresco e allegria alle nostre giornate. Non solo il marrone e il viola, che andavano in voga nell’inverno passato, si trasformano in nocciola/cammello e lilla. Questo per mantenere la stravaganza e l’ecletticità degli abiti. Fra gli stilisti che spiccano con questi colori troviamo Fendi per il color cammello e Miu Miu per il lilla.

Per chi non volesse sbilanciarsi troppo note tenui come il panna e più cariche, ma classiche, come il cioccolato vanno benissimo per questo imminente inverno.

Altri due colori pazzeschi

Per coloro che, invece, la stravaganza e la voglia di farsi notare ce l’hanno nel sangue abbiamo due colori fenomenali per questo inverno 2021/2022. L’oro e l’argento non saranno sfoggiati solo per la notte di Capodanno ma, volendo, potremmo anche andarci a fare spesa senza risultare esagerati. La moda in questo caso ci viene in contro assecondando la nostra voglia di stravaganza e di uscire un po’ fuori dagli schemi. Due colori che andranno bene anche di giorno illuminando, così, le giornate più buie e fredde.