Di tendenze ovviamente ce ne sono tante e quindi dobbiamo raccontarle tutte. Ne abbiamo già viste un pochino da indossare per settembre. Ma bisogna sapere che non è solo il cappotto blu di tendenza per l’autunno 21-22 ma anche questo tipo. Avevamo già affrontato la tendenza caban e come il cappotto che andrà di moda il prossimo inverno è un bellissimo tuffo nel passato. Ma oltre a questo ce n’è un altro. Anche questo veramente magnifico, una carezza sulla pelle, con delle sfumature di colori veramente fantastiche.

Di tendenza per il prossimo autunno infatti ci sarà anche il cappotto beige doppio o monopetto. Si continua quindi sulla strada del sartoriale e della qualità. Il colore però non è solo beige, ma comprende tutte le sfumature della sabbia dalla più chiara alla più scura. Oppure, se lo si desidera, si può trovare questo tipo di cappotto del colore che andrà di moda il prossimo inverno. In questo modo sia forma che colore saranno all’ultimo grido. Ma vediamo un pochino quali sono le proposte da parte dei grandi stilisti.

I capi alla moda

Se da una parte la macro categoria è quella del cappotto beige, ogni brand poi la declina a suo piacere. Perché infatti ci sono alcuni brand che decidono di aggiungere la cintura in vita, oppure di non fare i reverse sartoriali, o ancora di aggiungere dei dettagli al capo. Insomma non c’è proprio fine alla creatività.

Partiamo però da quello basic, quello elegante, senza fronzoli e pulito. Il cappotto beige di Fendi è un bellissimo esempio di sartorialità, che si può abbinare in modo perfetto su dei look che giocano con le tonalità della sabbia.

Un altro che gioca sulla lunghezza, ma allo stesso tempo sulla semplicità è Ermanno Scervino. Egli porta in passerella la tensione degli opposti e abbina quindi dress in pizzo a lunghi cappotti beige. Per ACT N°1 i cappotti invece sono beige con una stampa all over, Tod’s gioca con i lembi di tessuto che si chiudono in vita e, ovviamente, non poteva mancare Max Mara con il suo long coat questa volta impreziosito da una mini cintura alla vita.

Le forme che ci sono quindi sono veramente tante e per tutti i gusti. Si passa da quelli più classici a quelli più particolari, ma quello che è comune è sicuramente il colore.

Approfondimento

