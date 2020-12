Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È uno di quei miti, sospesi tra realtà e tradizione, che ci raccontano quando iniziamo a condividere la nostra vita con un amico a quattro zampe: il naso secco. Non è sempre vero che se il nostro cane mostra questo sintomo vuol dire che sta male e vediamone il perché con i nostri Esperti della Redazione. Soprattutto in questo periodo i nostri amici amano accoccolarsi vicino a tutte le fonti di calore di casa. Senza spaventarci, il naso secco del nostro cane potrebbe essere anche semplicemente riconducibile all’ambiente secco che sta frequentando.

Quando dobbiamo preoccuparci

Quindi, soprattutto in questo periodo durante il quale i nostri cani amano particolarmente stare vicini ai caloriferi, alle stufe e ai caminetti, prima di preoccuparci, osserviamoli attentamente. Infatti, se il nostro amico ha il naso secco dopo essere stato accucciato vicino una fonte di calore, poco dopo, una volta allontanatosi, il naso riprenderà la sua umidità originale. Ci permettiamo però di consigliare di stare attenti all’eccessiva esposizione alle fonti di calore. I nostri amici potrebbero infatti screpolarsi il naso: in questo caso risolveremo il problema con un po’ di vaselina.

Ciotola vuota

Non è sempre vero che se il nostro cane mostra questo sintomo vuol dire che sta male e vediamone il perché, considerando anche la sua ciotola. Spesso facciamo l’errore di pensare che il cane d’inverno beva meno. È vero solo in parte e lo dimostra proprio la secchezza del suo naso. Perché, come abbiamo scritto sopra, se il nostro amico passa intere ore vicino una fonte di calore, è come se fosse sdraiato al sole d’estate. Quindi, ciotola sempre piena anche d’inverno per evitare una disidratazione fuori stagione.

Altre cause

Ma se il nostro cane presenta il naso secco, potrebbe dipendere anche da altri motivi, di fronte ai quali dovremo sicuramente chiamare il veterinario:

allergia al cibo, al materiale plastico delle ciotole (cosa spesso sottovalutata oppure alle fibre sintetiche dei giocattoli che abbiamo comprato;

eventuali problemi gastro intestinali.

Ricordiamo anche che il naso secco del nostro amico diventa un campanello d’allarme quando è abbinato alla stanchezza, all’apatia e alla mancanza di appetito. Soprattutto se parliamo di cani giovani o cuccioli. Invitiamo alla lettura di approfondimento in materia di amici a quattro zampe.

Approfondimento

