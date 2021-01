Chi dice che usare lo smartphone durante le pulizie sia sbagliato? Anche questo potente strumento di comunicazione, nel modo giusto, è un alleato dell’ordine casalingo. Sullo store dello smartphone esistono numerose applicazioni che semplificano la vita quotidiana anche da questo punto di vista. ProiezionidiBorsa mostra che non è sbagliato usare lo smartphone durante le pulizie con queste applicazioni.

Come eliminare le macchie e detersivi fai da te

Le prime due tipologie di applicazioni hanno in qualche modo a che fare con le macchie. Esistono applicazioni in grado di fornire una miriade d’informazioni sulle tante tipologie di macchie. Come eliminare le macchie di caffè, quelle di vino, come rimediare al bucato bianco che diventa rosa e via dicendo. Queste app sono delle vere guide di comportamento per ogni problematica del bucato.

Poi, esistono tante app che elencano gli ingredienti da utilizzare per creare detersivi fai-da-te. In questa maniera, anche pulire diviene più ecologico e conveniente. Queste applicazioni mostrano, poi, come pulire determinate zone degli elettrodomestici più nascoste alla vista, come filtri o scanalature interne.

Maggiore organizzazione

Non è sbagliato usare lo smartphone durante le pulizie con queste applicazioni, anche perché semplificano gli impegni di vita quotidiana. Alcune applicazioni consentono di realizzare liste non solo della spesa, ma anche elenchi di cosa da fare. È possibile, cioè, programmare le faccende domestiche, inserendo orari e dettagli, senza tralasciare nulla e tutto in un’ottica di perfetta organizzazione. Altre app forniscono quotidianamente nuovi trucchi e consigli sulle faccende domestiche, rigorosamente testati e approvati proprio dal pubblico di fruitori.

La salute delle piante

Specifiche applicazioni soccorrono anche chi ama il verde dentro casa, con consigli e segreti per poter vantare un giardino verde anche all’interno dell’abitazione. Scadenziari serviranno a notificare quando è il momento d’innaffiare, rispettando il giusto grado d’idratazione per ogni pianta. Per scaricare tutte queste applicazioni basta recarsi sullo Store del proprio smartphone e approfondire la sezione appositamente dedicata.

Le faccende domestiche non sono mai state così piacevoli.