Prima di riempire il sacco della plastica e destinarlo alla raccolta differenziata, pensiamoci bene perché potremmo ideare davvero qualcosa di nuovo. Non è più tempo di buttare i flaconi di sapone liquido e shampoo per riutilizzarli in tanti modi utili e geniali. Seguendo i suggerimenti dei nostri Esperti.

Se ci piacciono i fiori ecco il primo utilizzo

Se ci piacciono i fiori e cerchiamo qualche idea originale per abbellire a costo zero il nostro balcone, ecco la prima azione di riciclo. Non è più tempo di buttare i flaconi di sapone liquido e shampoo per riutilizzarli in tanti modi utili e geniali, a partire dalla funzione di vasetti per i fiori. Ci serviremo semplicemente dei nostri flaconi, possibilmente colorati e del filo di corda per il completamento. Tagliando e decorando il nostro flacone, potremmo inserire al suo interno dei fiori recisi per dare colore e vivacità alle nostre ringhiere.

Sostituire uno degli oggetti che perdiamo di più

Un’altra idea intelligente su come recuperare dei flaconi è quella di sostituire un oggetto tra quelli che smarriamo di più in assoluto: il porta occhiali. Che siano essi da sole o da vista, poco importa, perché se possediamo un flacone di sapone o di shampoo in versione “big”, sarà quello che fa per noi. Questo è un utilizzo che consigliamo soprattutto quando andiamo in spiaggia o in piscina, senza sapere mai dove mettere gli occhiali. E, col rischio sempre di rovinarli o addirittura perderli.

Tagliamo la parte superiore del nostro flacone, rimuovendolo il tappo del tutto, o lasciandolo leggermente attaccato. Se abbiamo voglia, decoriamolo pure e, semmai, muniamoci di nastro, per fare una chiusura ermetica artigianale.

Un comodissimo uso per le spugne

Ultimo suggerimento, ma non per questo meno valido, anzi, quello di riutilizzare un flacone di quelli grandi per le spugne del lavandino. Un sistema semplice e simpatico per dare finalmente una sistemazione a uno degli oggetti più abbandonati della casa.

Approfondimento

Tutti i segreti per riconoscere se il nostro terreno è adatto ai fiori e alle piante senza il rischio che muoiano o deperiscano