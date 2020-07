Non è più il momento di puntare sulla forza del franco svizzero ma su quella dell’euro? Nei giorni scorsi abbiamo analizzato le opportunità al rialzo dell’euro contro il dollaro neozelandese e contro il dollaro americano, oggi continuiamo a monitorare la valuta europea.

Ci sono momenti in cui determinati swing grafici fanno cambiare la tendenza in corso e le previsioni sui vari strumenti finanziari. Oggi indichiamo ai nostri lettori una buona opportunità di investimento e un’operazione di trading che potrebbe portare a degli interessanti guadagni in 1/3 mesi.

Il rapporto rischio rendimento per un’operazione di breve termine è a favore.

Su cosa concentriamo oggi la nostra attenzione?

Sul cambio euro franco svizzero (EURCHF) che in questo momento quota a 1,0743 +0,33%.

Da inizio anno il minimo è stato segnato a 1,0504 ed il massimo a 1,0916.

Quando tutto sembrava indicare che la forza del franco svizzero potesse continuare, nelle ultime settimane un’inversione rialzista sul time frame settimanale, ha “sparigliato ” la tendenza in corso e le carte previsionali!

Non è più il momento di puntare sulla forza del franco svizzero

La chiusura giornaliera superiore a 1,0668 sembra essere l’abbrivio per ulteriori accelerazioni rialziste del cambio.

Qual è la migliore strategia di investimento da poter applicare al momento attuale?

Aprire posizioni al rialzo con stop loss a 1,0604 con obiettivo primo a 1,0810 e poi 1,0916 e poi 1,10. La probabilità che 1,0504 rimanga un bottom poliennale potrebbe assumere affidabilità in chiusura mensile superiore a 1,0916.

Nuovi rafforzamenti del franco svizzero in chiusura giornaliera inferiore a 1,0685, Fra i minimi dell’anno e il massimo di 1,0916 ed il recente minimo a 1,0605 sembra essersi formato un ABC rialzista con obiettivo naturale in area 1,10.

Quali sono invece i livelli che al momento attuale possono sconfessare questa previsione e questo iter di tendenza?

Una chiusura giornaliera inferiore a 1,0604.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta si seguirà la tendenza ed il trade impostato.