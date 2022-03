È possibile mangiare sano e allo stesso tempo mangiare con gusto? La risposta è assolutamente sì, basta usare un po’ di fantasia e uscire dai binari delle abitudini in cucina. Ad esempio nei primi piatti siamo abituati ad utilizzare la pasta che potrebbe essere sostituita da quella integrale, più digeribile e leggera. Allo stesso modo, non sempre facciamo uso del riso dal quale ricavare cremosi risotti. Eppure non è pasta né riso lo straordinario piatto che presentiamo di seguito che non solo è buono da leccarsi i baffi ma anche leggero e digeribile.

Ingredienti e preparazione

Protagonista del piatto sarà una verdura tipicamente primaverile, ricca di vitamine e minerali, gli spinaci. Questi saranno utilizzati per preparare un cremoso primo piatto a base di orzo, alimento ricco di fibre e amico dell’intestino.

Quello che ci servirà è:

orzo;

brodo vegetale;

spinaci;

olio;

aglio;

filetti di merluzzo.

Cominceremo la nostra ricetta dalla preparazione degli spinaci che andranno puliti e cotti in padella con poco olio e acqua. Se non dovessimo disporre di spinaci freschi anche quelli congelati andranno benissimo. Attendiamo che gli spinaci siano teneri per poi aggiungere del sale, olio e a piacimento peperoncino per ridurre tutto in crema.

Ottenuta la crema di spinaci possiamo procedere al resto delle preparazioni.

Non è pasta né riso questo imperdibile primo piatto con pesce magro e verdura di stagione

L’orzo può essere cotto esattamente come un risotto dando vita al cosiddetto “orzotto”. Dunque mettiamo l’orzo a tostare un paio di minuti in padella per poi cominciare ad irrorare con brodo vegetale fino a cottura. Mentre l’orzo cuoce mettiamo 2 spicchi d’aglio in 30 ml di olio caldo e lasciamo insaporire per ottenere un olio aromatizzato all’aglio che darà un tocco magico al piatto.

Fatto questo non resta che scottare i filetti di merluzzo in padella per pochi minuti.

A metà cottura dell’orzo cominciamo ad aggiungere la crema di spinaci fin quando l’orzo non sarà cotto e cremoso.

Una volta cotto l’orzo togliamo dal fuoco e mantechiamo con qualche cucchiaio di olio all’aglio per poi impiattare. Disponiamo i filetti di merluzzo sull’orzo appena cotto e, se vogliamo aggiungere una nota croccante possiamo aggiungere frutta secca come pinoli o noci.

Lettura consigliata

Né alla romana né alla giudia ma così i carciofi diventano un contorno pazzesco da fare in padella