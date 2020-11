Oggi prepariamo con i nostri Esperti di cucina una variante molto appetitosa al classico impasto della pizza fatta in casa. Non è né la pizza e né il calzone ma un’alternativa gustosissima ovvero il rotolo di pizza, che si presta ad altrettante succulenti farciture. Molto semplice da preparare e altrettanto facile da spazzolare letteralmente via dalla tavola.

Gli ingredienti per 5 persone

400 grammi di farina;

200 ml di acqua;

5 grammi di lievito di birra;

8 grammi di sale;

12 grammi di olio extra vergine;

120 grammi di mozzarella;

passata di pomodoro;

origano;

8 grammi di malto non indispensabile, ma consigliato.

Questo è il classico impasto base per un rotolo che potremmo definire “Margherita”. Come tutte le pizze, si presta poi alle farciture. I rotoli nascono però generalmente come ideali per contenere verdure e gusti delicati.

La preparazione

Non è né la pizza e né il calzone ma un’alternativa gustosissima ovvero il rotolo di pizza, che prepariamo seguendo la ricetta originale:

prendiamo una terrina di vetro di grandi dimensioni e versiamo la farina, il lievito sminuzzato a mano e l’acqua a pioggia continua, mescolando senza fermarsi mai. Inseriamo quindi il sale, il malto se lo utilizziamo e l’olio, impastando sempre con energia;

infariniamo un piano di lavoro, sul quale ci portiamo col nostro impasto, continuando a “impallinarlo”, cioè mescolandolo e amalgamandolo come fosse una palla, aprendolo e chiudendolo più volte;

quando avrà raggiunto una giusta densità, rimettiamolo nella terrina, coperto da uno strofinaccio umido e lasciamolo riposare nel forno spento per un paio d’ore;

riprendiamo l’impasto e dividiamolo in 3 impasti più piccoli, che stenderemo sulle teglie del forno, ricoperte dalla carta aderente, sopra il quale depositeremo appena un velo di farina. Diamo infine una spennellata di olio e inforniamo a 200 ° per 2/3 minuti;

riprendiamolo e farciamolo con il pomodoro, una manciata di origano, a piacere, e un pizzico di sale, unendo infine la mozzarella. In questa fase della farcitura, inseriamo gli eventuali ingredienti di nostro gradimento;

arrotoliamo e, dopo aver dato un’altra passata di olio, rimettiamo in forno per 8/9 minuti almeno e poi fino al livello di cottura desiderata. Il rotolo, rispetto alla pizza, deve rimanere più morbido.

