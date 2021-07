Viaggiare è meraviglioso, ci aiuta ad aprire la mente ad allargare i nostri orizzonti. E delle volte alcune mete che pensiamo non possano regalarci nulla, invece ci sorprendono. Questo è il caso della Bolivia. Paese del Sudamerica incastonato tra la catena della Ande e la foresta Pluviale. Ci lascerà senza fiato con le sue meravigliose bellezze.

Una meta ideale per chi ama il birdwatching

La Bolivia è ricoperta per la maggior parte del suo territorio dalla foresta pluviale, quindi, è un’ottima meta per chi è appassionato di birdwatching. È possibile ammirare anche la cotinga palkachupa, un uccello variopinto dalla bellissima coda biforcuta.

Non è molto conosciuta come meta turistica ma questa Nazione nasconde tante bellezze

Ma cosa visitare in Bolivia? Il lago Titicaca è a 3.800 metri sul livello del mare ed è navigabile ad una quota pazzesca, unica al Mondo. Diviso tra Bolivia e Perù, presenta due isole, visitabili, sono la Isla de la Luna e la Isla del Sol. È possibile vedere delle rovine Inca, popolo antichissimo dell’età precolombiana.

La Huayna Potosí, sulle Ande, è una delle cime più accessibili al mondo, a 6.088 metri di altezza. Si può tentare l’impresa di scalare “un 6.000 metri”. Chiaramente con delle guide e possibilmente in più giorni, almeno tre, in modo da far abituare il nostro organismo all’altezza. Non è una passeggiata salutare, sia chiaro.

Il Salar di Uyuni è la più grande distesa salata sul pianeta. Si trova a Sud-Ovest della Bolivia, nelle Ande. Era un lago preistorico, ora prosciugato, un luogo di grande fascino e magia.

Ma non solo bellezze naturali, anche la capitale è una meta da non perdersi. La Paz è la capitale più alta del Mondo con i suoi 3.600 metri sul livello del mare. Ed è famosissima per i suoi mercati. Il mercato delle streghe, dei fiori e un vastissimo mercato alimentare. Ma anche per la stupenda Cattedrale di Nostra Signora Della Pace.

Oppure si può fare un salto alla Chiesa di San Francesco o alla Chiesa del Carmen.

Ecco, quindi, non è molto conosciuta come meta turistica ma questa Nazione nasconde tante bellezze. Prima di prenotare si consiglia di consultare le misure Covid aggiornate. È possibile consultarle sul sito Viaggiare Sicuri.

