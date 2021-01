Non è mai troppo tardi per iniziare a suonare il pianoforte

Le emozioni che uno strumento è in grado di regalarci sono davvero tantissime. Quando suoniamo non sono il nostro corpo si rilassa, ma la nostra testa riesce a schiarire i pensieri e le preoccupazioni. Suonare ci permette di non pensare a nulla se non a quello che stiamo facendo in quel momento, ovvero creare musica. Non sono poche le persone a rendersi conto dei benefici che suonare uno strumento può donare e che, quindi, cercano di imparare a suonarne uno. Solitamente la scelta tende sul pianoforte, uno strumento molto affascinante e in grado di regalare moltissime soddisfazioni. Non importa a che età si abbia intenzione di cominciare, infatti non è mai tropo tardi per iniziare a suonare il pianoforte.

Questione di abitudine

Certamente è vero che chi inizia da bambino parte molto avvantaggiato. Quando siamo molto giovani il nostro cervello ha una velocità di apprendimento diversa e, dunque, abbiamo meno difficoltà ad imparare cose nuove. Tutto questo però non deve spaventarci. Il fatto che probabilmente ci impiegheremo un po’ più di tempo non vuol dire che non riusciremo a raggiungere i risultati sperati.

Per imparare a suonare uno strumento sono fondamentali la costanza e la passione. Innanzitutto è importante dedicare allo strumento dai venti ai quaranta minuti al giorno, e bisogna farlo sempre. In secondo luogo, si deve avere amore e dedizione per quello che si sta facendo. Con queste premesse, i risultati arriveranno anche prima di quanto possiamo aspettarci.

Una nuova melodia

Sono molte le persone che, sebbene iniziando in tarda età, hanno raggiunto dei livelli straordinari. Dunque nel caso si abbia voglia di iniziare questo percorso, non bisogna essere spaventati. Il fatto di iniziare tardi può al massimo rallentarci ma, se lo vogliamo, non ci impedirà di giungere all’obiettivo. Tutti possiamo, in qualunque momento, inseguire una nuova strada nella nostra vita e provare a suonare una nuova melodia. Infatti non è mai troppo tardi per iniziare a suonare il pianoforte.