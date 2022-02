Generalmente quando il nostro cane arriva a compiere i 6/7 anni, il veterinario potrebbe consigliarci una pulizia approfondita dei denti. Questo, per preservare la salute della bocca e permettere al nostro amico di godersi una vecchiaia mangiando di tutto. Come noi umani, anche i nostri amici soffrono infatti di tartaro, carie e infiammazioni delle gengive. Così come noi ci prendiamo cura dei nostri denti con prodotti specifici, possiamo farlo anche con la dentatura dei nostri amici. Senza considerare che un cane con i denti puliti e sani avrà anche un alito che non ci farà girare dalla parte opposta. Andiamo a scoprire assieme cosa consigliano gli esperti, tenendo anche conto che la pulizia dei denti non è propriamente un’attività molto amata dai nostri cani. Non è mai facile pulire i denti del nostro cane, ma se usiamo i prodotti giusti, potrebbe diventare tutto più semplice.

Per pulirli al meglio ci sono dei prodotti specifici

Se non lo abbiamo mai fatto, togliamoci dalla testa l’idea di lavare i denti ai cani con i nostri prodotti. Nemmeno utilizzando spazzolino e dentifricio che normalmente usiamo per i nostri bambini. In qualsiasi negozio per animali, ci consiglieranno infatti degli spazzolini appositi, con setole morbide. Ma anche dei dentifrici che avranno un sapore generalmente piacevole, magari di carne, che renderà meno traumatica l’igiene. È possibile comprare questi prodotti anche comodamente da casa, sempre però magari col consulto del veterinario di famiglia.

Non è mai facile pulire i denti del nostro cane ma ecco dei sistemi validi ed efficaci per mantenere sana la loro bocca

Quando comperiamo o adottiamo un cagnolino, ci viene consigliato di utilizzare i famosi ossi col fluoro. In effetti, si tratta sempre di un valido aiuto per autoeseguire la pulizia dei denti, facendo giocare il nostro amico. Anche se, non dovrebbe sostituire la corretta igiene dentale, come descritta sopra. Regalare un osso al fluoro al nostro amico, permetterebbe anche di mantenere attiva e giovane la muscolatura della mandibola. In commercio esistono tantissimi articoli di questo genere, di vario prezzo e di buona qualità. Facciamo, magari attenzione, se utilizziamo un prodotto nuovo, alle feci del nostro cane, per capire se gli dia o meno fastidio allo stomaco.

Approfondimento

