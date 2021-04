Dopo la “caccia alle streghe” del Medioevo, ecco la caccia ai germi della pandemia. Una cosa è certa, in questo difficile e disgraziato periodo: i produttori di detergenti antibatterici stanno facendosi un deposito di monete come Zio Paperone. E, attenzione, che non è lo scopino del water l’accessorio con più germi del bagno ma uno che mai avremmo pensato: la spugna da bagno. Non solo, perché si contende questo pessimo primato con le cuffie per capelli. Ma, vediamo nell’articolo dei nostri Esperti questo inatteso colpo di scena e qualche altro suggerimento utile.

L’umidità è l’alleata dei germi del bagno

Non è lo scopino del water l’accessorio con più germi del bagno ma uno che mai avremmo pensato, che vive dell’umidità costante. A spiegarcelo, gli studiosi del Journal of Clinical Microbiology, valente e apprezzato magazine del web. Snoccioliamo una cifra impressionante? In una spugna da bagno, ci sono qualcosa come 190.000 germi in più dello scopino. Che, spesso, manteniamo in una soluzione disinfettante permanente. La spugna, invece, che gironzola libera per il bagno, è un vero e proprio pullman per la gita dei batteri del bagno. E l’umidità è il cestino della merenda.

Le cellule morte della pelle

Rilassante un bagno con la spugna che deterge e rimuove le cellule morte della pelle. Che, però, secondo lo studio americano, restano intrappolate nella spugna e qui vivono assieme agli altri batteri. All’interno si crea così l’habitat naturale di funghi e muffe, pronti ad aggredirci. Secondo uno studio parallelo dell’Università di Orlando, Florida, la “candida” infezione assi fastidiosa, vive proprio di queste contaminazioni.

Cosa fare quindi con le spugne da bagno

Giungiamo alla classica domanda conclusiva: che fare quindi con le spugne da bagno? Gli scienziati suggeriscono di:

cambiarle regolarmente, almeno ogni mese;

lavarle e disinfettarle bene dopo ogni uso;

asciugarle completamente e riporle in un luogo asciutto.

Così facendo, non rischieremo contaminazioni nocive per la nostra igiene intima.

