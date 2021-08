L’alternativa migliore all’insalata di riso o pasta in estate è il cous cous. Meno esotico di quello che pensiamo poiché sebbene faccia parte della ricca tradizione culinaria dell’Africa settentrionale, è anche un tipico piatto siciliano e sardo.

Il cous cous è un validissimo alleato nelle diete ipocaloriche e aiuta il fatto che lo si possa condire con soli ingredienti vegetali e legumi. Si tratta di un alimento derivato dai cereali, più precisamente dallo sminuzzamento dei semi di grano duro.

Vediamo una gustosa e insolita ricetta di questo prezioso piatto unico.

Non è l’insalata di riso il miglior piatto fresco e gustoso ma questa prelibatezza colorata

Ingredienti:

300 gr di cous cous;

400 gr di acqua;

1 peperone verde;

1 peperone rosso;

200 gr di ceci precotti e sciacquati;

100 gr di olive taggiasche;

1 cipolla rossa;

qualche fogliolina di menta fresca;

60 gr di mandorle a lamelle;

1 spicchio di aglio;

peperoncino fresco o in polvere a piacere;

sale q.b.;

olio evo q.b.

Fare bollire l’acqua con una presa di sale, spegnere il fuoco. Versare tutto il cous cous e aggiungere un filo di olio. Mescolare bene e chiudere la pentola lasciandolo riposare finché non avrà assorbito tutta l’acqua.

In una padella a parte preparare un soffritto con olio, aglio e se piace una punta di peperoncino. Far rosolare così la cipolla tagliata finemente e i peperoni tagliati a listarelle. Se necessario aggiungere ¼ di bicchiere d’acqua. Aggiungere sale e le foglie di menta tagliate a pezzettini.

È la volta dei ceci e delle olive sminuzzate. A questo punto basterà unire il cous cous e terminare la cottura in padella finché i sapori non si saranno ben amalgamati.

Si guarnisce il piatto con le mandorle tostate.

Il consiglio

Il cous cous contiene glutine ma gli intolleranti possono preparare questa ricetta con la versione senza glutine che si trova facilmente nei negozi specializzati.

Si conserva tranquillamente in frigorifero in un contenitore per alimenti per tre o quattro giorni. Non è l’insalata di riso il miglior piatto fresco e gustoso ma questa prelibatezza colorata che soddisfa la vista e il palato.

Attenzione a questo particolare

Le tabelle nutrizionali lo indicano come un alimento molto calorico, ma quei valori si riferiscono all’alimento crudo. In cottura raddoppia di volume assorbendo tutta l’acqua. Pertanto, per stare più tranquilli si può chiedere il consiglio a un esperto nutrizionista che saprà indicare i quantitativi giusti da cucinare.