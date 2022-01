Facendo due calcoli, tra due settimane precise cade l’appuntamento più romantico dell’anno: il giorno di San Valentino.

Chi è già in coppia probabilmente sta pensando a qualche regalino diverso dai soliti cioccolatini per stupire il partner con un po’ di dolcezza.

A tal proposito, una buona idea potrebbe essere quella di prenotare un weekend romantico che sfrutta gli ultimi scampoli di neve, ma dai costi contenuti.

Anche l’opzione centro benessere non è certamente da scartare, così come quella di una cena a lume di candela, magari in un ristorante più sofisticato.

Veniamo ora ai single, che non devono disperare, in quanto secondo le previsioni dell’oroscopo, questi segni potrebbero trovare l’anima gemella proprio nel nuovo anno.

Detto ciò, a prescindere dal vivere ancora in solitaria o impegnati in una relazione, se ci piacciono le storie d’amore non possiamo perdere questo film.

Attenzione, però, perché non è la solita commedia romantica, anzi forse sarebbe riduttivo definirle la pellicola in questo modo.

Corro da te, questo il titolo del film con protagonisti gli amatissimi Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, approderà nelle sale italiane dal 17 marzo.

Non è la solita storia d’amore in senso stretto, in quanto si accendono i riflettori su tematiche forti, quali la diversità e le discriminazioni.

La disabilità, filo conduttore della vicenda, viene trattata senza cedere alla retorica o al pietismo, lasciando spazio alla magia di un sentimento senza confini.

Non è la solita commedia romantica questo film emozionante in arrivo a marzo con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone

Favino interpreta Gianni, un uomo ricco che detesta le relazioni serie, interessato solo agli affari e a trovare una giovane amante sempre diversa.

Un giorno, mentre è impegnato a sgomberare la casa dell’anziana madre ormai defunta, si siede inavvertitamente su una sedia a rotelle.

Ecco perché Alessia, vicina di casa dell’anziana, entrando all’improvviso, lo scambia per un disabile e si offre di aiutarlo.

Inseguendo il solito proposito di conquistare una giovane donna, Gianni non chiarisce l’equivoco, cercando invece di sfruttarlo a suo favore.

Le cose, però, si complicano, perché Gianni si innamorerà di Chiara, sorella di Alessia, interpretata da Miriam Leone, che vive realmente una condizione di paralisi.

Per riuscire a conquistarla, Gianni continua a fingersi paraplegico, spingendosi sempre oltre, senza preoccuparsi delle conseguenze di questa sua farsa, nonostante i rimproveri degli amici.

Insomma, per sapere come finisce la storia, non ci resta che correre al cinema.