La fonduta è una ricetta tipica che nasce sulle nostre Alpi al confine con Francia e Svizzera, variando a seconda dei formaggi tipici della regione. Da non confondere con la cosiddetta “fondue”, al cui interno ci sono vino e amido di mais. La fonduta è il formaggio sciolto nel latte e aggiunto in cottura ai tuorli d’uovo che la rendono ancora più fluida. In commercio, in varie versioni, ormai si trovano già pronte e veloci da portare in tavola. Sia in barattolo, sia in busta, possiamo averla sempre a disposizione per una piacevole serata conviviale nelle fredde serate d’inverno. Non è la classica fonduta ma ne utilizza, tra l’altro, alcuni squisiti ingredienti questa ricetta che andiamo a vedere. Diamo ai nostri Lettori 2 idee alternative per scaldare l’atmosfera con gli amici, facendo loro gustare 2 vere delizie.

I formaggi della fonduta casalinga

I formaggi ideali per chi vuole farla in casa sarebbero il Castelmagno Dop, la Toma, il Gruyer o quei formaggi composti di latte pastorizzato. Ma anche le fondute pronte adesso sono valide e possono contenere sì degli additivi, ma pur sempre sotto il controllo dalle regole europee. Attenzione, però che una porzione da circa 150 grammi potrebbe fare un carico di 240 calorie.

Come preparare degli squisiti gnocchi al Castelmagno per 4 persone:

Cuociamo circa 800 grammi di gnocchi pronti, meglio se preparati in casa, e aggiungiamo 300 grammi di fonduta di Castelmagno, sciolta in mezzo bicchiere di latte.

Guarniamo il nostro piatto con delle nocciole tostate e tritate e un rametto di rosmarino.

Non è la classica fonduta ma ne utilizza alcuni squisiti ingredienti questa ricetta che combatte il freddo e rallegra la tavola

Riutilizzando il pane avanzato, prepariamo adesso, invece dei meravigliosi crostoni di pane e polenta con funghi per 4 persone:

tostiamo 4 fette su entrambi i lati;

nel frattempo, passiamo a preparare 400 grammi di polenta, ma, ci sono anche quelle istantanee eventualmente pronte in 5 minuti;

scaldiamo i funghi, usandone circa 400 grammi;

sciogliamo 300 grammi di fonduta con pochissimo latte, perché non deve essere troppo liquida.

mettiamo sul nostro piatto, la base di polenta, cospargiamo al centro con un bel mestolo di fonduta e sopra i funghi, a lato accompagniamo con il nostro crostone di pane croccante.

Una serata in compagnia con queste 2 ricette che scalderanno e delizieranno gli ospiti

Approfondimento

Come rendere speciale una semplice pasta al burro