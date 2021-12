Mancano pochissimi giorni alla festa più attesa dell’anno. Lungo le strade si possono ammirare delle luminarie meravigliose, le vetrine dei negozi sono addobbate per l’occasione ed è una gioia passeggiare ascoltando la musica tradizionale natalizia.

Anche le case sono agghindate a festa. L’albero è già pronto da settimane, con gli addobbi, le luci colorate e i regali sotto i suoi rami.

Ma non solo, possiamo anche decorare la casa con questa pianta ammaliatrice perfetta per creare l’atmosfera magica e suggestiva del Natale.

Non è la classica decorazione natalizia ma un’idea originale fai da te per abbellire l’entrata di casa

C’è chi ha cominciato ad abbellire la casa già dai primi giorni di dicembre. Acquistando nei negozi specializzati tutti gli addobbi necessari per creare un’atmosfera natalizia davvero incantevole.

Non abbiamo dimenticato proprio nulla. Le decorazione per l’albero, le luci per i balconi, i rami artificiali, gli adesivi natalizi per le finestre e i fiocchi da appendere in ogni stanza. Abbiamo anche la ghirlanda, che con la sua bellezza, impreziosisce la porta di casa.

Parliamo di simbolo natalizio molto importante che possiamo acquistare o provare a realizzare direttamente con le nostre mani, dando sfogo al tutta la creatività.

Facile e originale da realizzare utilizzando i materiali che abbiamo in casa

Per creare una ghirlanda davvero originale ci serviranno solo delle mollette da bucato in legno, un cartoncino abbastanza spesso, colori a tempera, fiocchi o nastro e palline piccole colorate.

Iniziamo a dipingere le mollette da bucato con i colori che più ci piacciono. Utilizziamo il rosso, il verde, possiamo anche disegnare dei tipici simboli natalizi (il fiocco di neve, un piccolo alberello, delle stelle). Ora disegniamo un cerchio sul cartoncino (decidiamo la misura che più ci piace) e ritagliamolo. In alternativa possiamo utilizzare il fil di ferro, o una vecchia gruccia di alluminio.

Non ci resta che pinzare le mollette da bucato al supporto in cartoncino, inserendo anche delle palline colorate. Terminiamo la decorazione applicando dei fiocchi a tema natalizio che possiamo anche realizzare a mano con del nastro colorato.

Per accogliere parenti e amici il giorno di Natale, utilizziamo le mollette per appendere dei bigliettini personalizzati, scrivendo il nome di ogni invitato e una breve frase per augurare una buona festa.

Infatti utilizzando dei materiali di riciclo e spendendo pochissimi soldi, possiamo realizzare una ghirlanda divertente e scenografica.