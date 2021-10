Profumatissima e semplice da realizzare, questa crostata speciale racchiude un favoloso cuore d’autunno d’assaporare subito!

Questa sera, tutto è pronto per farci trasportare dalle note dolci di un ripieno cremoso che s’infrange sul croccante involucro di pasta frolla.

Un connubio perfetto di sapori, arricchito da prodotti di stagione che farà impazzire tutti, anche chi non ama le crostate farcite con la marmellata.

Difatti, non è la classica crostata ma il suo gusto eccezionale conquisterà il cuore di chiunque, parola di nonna.

Quando la friabilità s’unisce perfettamente alla morbidezza, è molto probabile che siamo davanti ad un vero capolavoro di pasticceria.

Lo dice la nonna che di ricette buone, facili e genuine se ne intende e per questo non possiamo fare altro che rimboccarci le maniche e metterci a lavoro.

Per stupire gli ospiti, gli amici e tutti i parenti con un dessert buono, bello e scenografico, ecco che una crostata ideale che conquista grazie alla sua marmellata di cachi e mele. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

2 uova;

300 g di farina tipo 00;

100 g di zucchero;

80 g di burro;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

1 cucchiaino di scorza di limone tritata;

marmellata di cachi e mele q.b.

Procedimento

Il segreto di questa crostata speciale risiede proprio nel ripieno, sicuramente meno scontato delle classiche confetture e soprattutto da preparare in questo periodo autunnale.

Possiamo realizzare la marmellata seguendo questa facilissima ricetta che abbiamo proposto in un articolo precedente.

Diverse, poi, sono le versioni che si possono trovare per realizzare la pasta frolla. Dunque, si potrebbe anche optare per una base diversa, come questa frolla al cacao davvero golosa.

Attenzione, poi, a questi 2 piccoli trucchetti di pasticceria perché non tutti li conoscono ma renderanno perfetta qualsiasi pasta frolla in pochi minuti.

Come realizzare la frolla

In una ciotola lavorare le uova con lo zucchero e il burro. Poi, unire la farina setacciata e mescolare con cura per evitare grumi. Infine, aggiungere il lievito e la scorza di limone.

Mescolare fino ad ottenere un impasto uniforme. A questo punto riporre in frigo per circa trenta minuti.

Trascorsa mezz’ora, stendere la pasta frolla su un foglio di carta forno, mantenendo uno spessore di circa 3 millimetri e mezzo. Posizionare in una teglia ed eliminare gli eccessi di pasta.

Poi, bucherellare il fondo con una forchetta. A questo punto, versare la marmellata e decorare il dolce con le classiche strisce d’impasto tipiche di ogni crostata.

Spennellare con un tuorlo d’uovo e infornate per circa 40 minuti alla temperatura di 180°.