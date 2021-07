I capelli grigi fanno sentire subito vicini alla terza età. In realtà, si tratta spesso di un retaggio culturale, perché, sempre più frequentemente, persone giovani mostrano già capelli brizzolati. La bella notizia, però, è che non è impossibile che i capelli grigi tornino scuri da soli, vediamo come.

Il fenomeno è stato osservato da alcuni dermatologi già in alcuni studi del 1972.

Il segnale che svela il possibile ritorno ai capelli scuri

Alcuni dermatologi hanno osservato dei soggetti giovani, di appena 30 anni, che avevano già quasi tutti i capelli brizzolati. Gli studiosi erano incuriositi da questo fenomeno. Avevano notato che quei soggetti avevano però 2 o 3 ciocche che stavano tornando scure dalla radice verso le punte.

In effetti, quando i capelli diventano grigi, il fenomeno parte dalle radici e si estende verso le punte. Quindi, se alcune ciocche tornano ad essere scure dalle radici, questo può svelare un processo di ringiovanimento dei capelli in atto.

Non è impossibile che i capelli grigi tornino scuri da soli

Davvero è possibile che i capelli tornino al colore naturale? Non si vuole parlare di effetti miracolosi che riportino un uomo di 60 anni al nero corvino del 20 anni. Alcuni studiosi, però, hanno osservato quanto segue.

Gli effetti benefici sul cuoio capelluto

Alcuni soggetti di varie età sono state sottoposte ad un vero esperimento scientifico. È noto che i capelli tendano ad imbiancarsi maggiormente se un soggetto è sottoposto a forte stress. L’esperimento scientifico è consistito in questo. Un uomo di soli 35 anni, che aveva dato segni di ingrigimento precoce, ha mostrato un inizio di ritorno al colore naturale dopo 2 settimane di vacanza in un paradiso tutto relax.

Come sfruttare questo fenomeno

Ovviamente, non si può suggerire a tutti di partire per vacanze infinite in paradisi naturali. Però, è importante che tutti imparino a gestire meglio il livello di stress. Dormire bene è il primo passo. Se non si possono eliminare di colpo tutti i propri problemi, si può però cercare di essere riposati e sereni per affrontarli al meglio. Per chi ha problemi di insonnia, non esagerare con il caffè può essere di grande aiuto.