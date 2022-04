Non è il solito ragù questo sugo ricco ma molto facile e perfetto per condire le lasagne della domenica 

Cosa cucinare la domenica? Tra tortellini, ravioli, pasta al forno o spaghetti cucinati in mille modi diversi c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Uno dei piatti principe della domenica, in ogni caso, sono proprio le lasagne.

Delicate sfoglie di pasta all’uovo vengono farcite con sughi pronti o casalinghi e completate da una croccante gratinatura sullo strato più superficiale.

Che goduria per il palato e per lo spirito addentare questo paradisiaco connubio di pasta e condimento in cui ognuno si può sbizzarrire a piacere.

C’è chi non sa rinunciare al pesto, chi, invece, è un amante del ragù e chi, poi, ha sperimentato almeno una volta le lasagne in padella.

È proprio chi è uno chef appassionato e ama sperimentare deve sapere che non è il solito ragù questo sugo ricco ma davvero semplicissimo.

Si tratta di una versione per così dire vegetariana del classico sugo di carne, dove sono protagoniste le verdure di stagione: piselli, asparagi e bietole.

Senza ulteriori indugi, scopriamo subito le dosi e ingredienti per realizzare questo goloso primo piatto, ovvero:

1 pacco di lasagne all’uovo;

besciamella q.b.;

50 g di Parmigiano;

250 g di toma;

2 carciofi;

1 mazzo di bietole;

1 mazzo di asparagi;

2 cipollotti;

100 g di piselli;

1/2 bicchiere di vino bianco

Se non abbiamo la besciamella o comunque preferiamo quella casalinga, per prima cosa dovremo dedicarci proprio a questa.

In entrambi i casi, ricordiamoci di aggiungere al composto 50 g di toma grattugiata, sale e pepe, così che possa risultare decisamente più saporito.

Procediamo, quindi, con la preparazione del ragù verde, facendo scaldare dell’olio in una padella antiaderente dove andremo a rosolare i cipollotti tagliati a fette sottili.

Dopo aver affettato finemente anche ai carciofi, uniamoli al soffritto e lasciamo cuocere a fiamma dolce per 10 minuti.

A questo punto, aggiungiamo anche gli asparagi tagliati a rondelle e, trascorsi altri 5 minuti, toccherà a piselli e bietole divise in striscioline.

Non resta che sfumare con il vino e far rosolare ancora qualche minuto, per raggiungere un buon livello di croccantezza.

È ora la volta di dare forma alle nostre lasagne, alternando sfoglia, besciamella, ragù, toma a tocchetti e una spolverata finale di Parmigiano.

Per un risultato golosamente filante, abbondiamo senza timore con i formaggi.

Inforniamo a 180° C per 20 minuti.