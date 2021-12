Le nostre giornate sono scandite da impegni sia fuori che dentro casa. Sembra che il tempo non basti mai e a volte accade che si rimandino appuntamenti o telefonate. Per fortuna non succede sempre e la mente e il corpo possono anche trovare della tranquillità. Avere tempo per sé vuol dire spesso anche coccolarsi. C’è chi va per negozi, chi dal parrucchiere o in un centro estetico, chi preferisce stare a casa a guardare un film o a leggere, oppure ci si può incontrare con amici e parenti.

Anche dedicare più attenzione alla preparazione di cibi appetitosi è una coccola che fa bene all’umore e decisamente anche al corpo. Ci sono tante ricette tra cui scegliere. Per i secondi, ad esempio, si possono alternare carni rosse a quelle bianche, oppure si possono scegliere dei gustosi pesci da cuocere in tanti modi.

Non è il solito pollo al forno con le patate questo secondo di carne al limone e zenzero e un ingrediente davvero speciale

Uno dei tanti secondi che si cucinano volentieri riguarda il pollo. Basti pensare al saporito pollo al forno con le patate. Per quanto riguarda una soluzione veloce ma ricca di gusto, possiamo prendere in considerazione questa ricetta degli straccetti di pollo con le spezie e un ingrediente insolito, ossia il miele.

Straccetti di pollo aromatizzati

Ingredienti

500 g di petto di pollo;

farina;

vino bianco;

un limone;

anice stellato;

una radice di zenzero fresco;

rosmarino;

miele;

uno scalogno;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Vediamo come procedere nella preparazione

Prima di tutto bisognerà tagliare il petto di pollo e ricavarne dei pezzetti larghi quanto un dito e lunghi 5 cm. In una padella, far riscaldare dell’olio extravergine d’oliva e versarvi lo scalogno tritato. A questo punto, infarinare gli straccetti di pollo e metterli a cuocere nella padella. Dopo pochi minuti potrà essere versato mezzo bicchiere di vino bianco. Se abbiamo la radice dello zenzero, basterà grattugiarne un po’, altrimenti si può aggiungere al pollo un cucchiaino di zenzero in polvere. Unire anche un cucchiaio di miele, un po’ di anice stellato e di rosmarino. Alla fine, grattugiare la buccia del limone e versarne il succo in padella. Adesso si potrà salare e pepare il pollo. Mescolare e lasciare cuocere. Gli straccetti con le spezie potranno essere serviti insieme al fondo di cottura.

