Estate tempo di gelati e ghiaccioli ma anche di granite e sorbetti. Più aumenta il caldo e maggiore è la voglia di tuffarsi in qualcosa di dolce, fresco e appagante. Messo in letargo il forno non sono però tantissimi i dessert tipicamente estivi, ma a ben vedere qualche idea diversa dal solito la possiamo anche scovare. Non è gelato né panna questo eccezionale dessert che con poche calorie è pronto in pochi minuti e ci farà innamorare. In realtà non ha un nome proprio, ma potremmo definirla delizia alla frutta e saprà conquistarci con la sua leggerezza e la sua piacevolezza.

L’abbiamo provata con le prime albicocche di stagione ma ci garantiscono che è davvero speciale anche con le fragole e le pesche. Ma come vedremo si adatta molto bene a tutta la frutta estiva. Vediamo quali ingredienti ci servono:

160 grammi di pesche;

60 grammi di zucchero;

90 grammi di panna light per dolci da montare;

3 albumi d’uovo;

della gelatina da pasticceria.

Come preparare la nostra delizia

Per preparare questo dessert ecco le indicazioni:

laviamo e tagliamo a pezzettini le nostre pesche privandole della buccia ma non utilizzandole tutte per il decoro finale;

frulliamo fino a ottenere una crema che verseremo in un pentolino assieme a un cucchiaino di zucchero scaldando a fuoco basso;

nel frattempo, mettiamo la gelatina in acqua;

prendiamo un altro pentolino in cui andremo a versare lo zucchero avanzato e il foglio di gelatina ovviamente strizzato assieme a un cucchiaio d’acqua;

lasciamo sul fuoco fino alla bollitura;

montiamo con gli albumi delle uova e uniamo lo zucchero precedentemente sciolto;

montiamo anche la panna e uniamole un paio di cucchiai della crema di pesche;

a questo punto mescoliamo tutte le nostre creme unendole e lavorandole per bene facendo attenzione a non smontarle;

concludiamo decorando con i pezzetti di pesca avanzati quindi lasciamo in frigorifero per una mezz’oretta.

Saremo pronti per gustarci il nostro dessert alternativo.

