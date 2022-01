Secondo gli esperti, sono circa 2.000 le calorie che potremmo avere accumulato in un pranzo o cena di queste feste. In queste ore troviamo consigli, suggerimenti e notizie che ci fanno sentire in colpa con la nostra coscienza. Dal pasticcio ai cannelloni, dai tortellini agli arrosti, dalle lasagne al capitone, dai pandori ai panettoni. Un elenco lunghissimo di alimenti che ci hanno soddisfatti nel palato, ma sicuramente appesantiti. Non è facile smaltire le calorie accumulate a Capodanno ma con questi 3 consigli furbi la bilancia tirerà un sospiro di sollievo. Cerchiamo di aiutare i nostri Lettori con i sistemi più pratici, efficaci e veloci nei consigli di tutti i giorni.

Indagine Istat

Ci si è messa una fonte anche autorevole a farci sentire appesantiti durante le feste natalizie. Secondo l’ISTAT, infatti in media ogni italiano aumenterebbe di 3 kg durante le feste natalizie. Con buona pace di quasi tutti gli intervistati, che nei sondaggi dichiarano di non rinunciare ai sapori delle tavole festive.

Oltre a questo sondaggio, proprio nei giorni scorsi è emerso uno studio della BDA, l’associazione inglese che raggruppa i dietologi. Secondo le loro stime, calcolando i quattro giorni clou delle feste, 24 e 25 dicembre, 31 e 1° gennaio, andremmo ad accumulare ben: 8.000 cal., quindi con la media di 2.000 a pasto. Un vero e proprio omicidio per la nostra dieta.

Non è facile smaltire le calorie accumulate a Capodanno ma con questi 3 consigli furbi la bilancia tirerà un sospiro di sollievo

Adesso viene il bello, nel senso che dopo aver analizzato quante calorie avremmo assunto, gli esperti inglesi calcolano anche quanto e come dovremmo smaltirle. Secondo i loro studi, per smaltire uno solo di questi pasti, quindi 2.000 calorie dovremmo camminare per 10 ore filate. Calcolo fatto su di un adulto di circa 80 per 175/180 cm di altezza. Ovviamente camminare per 10 ore di fila, quindi potenzialmente dalle 8 della mattina alle 6 della sera, diventa abbastanza arduo. Quindi, l’alternativa potrebbe essere quella di fare jogging, anche soprattutto se le giornate sono fredde. Il nostro fisico, infatti chiederebbe calore, favorendo la termogenesi, con una velocizzazione del metabolismo. Attenzione, però a non fare lo sbaglio di andare a correre vestiti poco. Eliminiamo l’etto, ma ci becchiamo il raffreddore.

Tisane e minestre

Sarebbe questa la tisana perfetta che le nonne preparavano alla sera per digerire bene usando 1 solo ingrediente che tutti hanno in casa. Senza fare tanti discorsi, ecco quella che sarebbe l’alleata contro le calorie, oltre alle passeggiate: la tisana bruciagrassi. In più, ricordiamoci di farci una bella zuppa con quegli ortaggi ipocalorici, ma pieni di fibre e vitamine che favoriscono il benessere intestinale:

cavoli e broccoli;

sedano;

cipolla;

peperoni;

funghi;

pomodori.

