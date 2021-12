Per chi ama mangiare bene e sano, oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa presenterà una ricetta molto facile, gustosa e sbrigativa. Si tratta delle seppie ripiene al forno.

Questa è una preparazione con diversi vantaggi. Ad esempio può essere preparata in anticipo e riscaldata velocemente al microonde anche il giorno dopo. Può essere un piatto unico, comunque gustosissimo e ricco di nutrienti. Infine è adatto per una cena sfiziosa tra amici e/o parenti, proponendo loro una portata diversa dalle solite.

Passiamo all’opera, quindi, anticipando che non è di carne questo secondo piatto ricco di fosforo per la memoria e potassio per il cuore.

Vediamo cosa occorre in cucina per preparare questo secondo piatto

Ingredienti (per 6 persone, oppure metà da consumare subito e metà da conservare):

6 seppie già pulite del nero;

350 gr di piselli (vanno bene anche quelli surgelati);

250 gr di pomodorini ciliegini;

150 gr di pangrattato;

3 carote

2 cipolle;

2 cucchiai di passata di pomodoro;

1 patata;

1 uovo (solo se necessario);

sale, prezzemolo, pepe nero macinato e olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Prepariamo subito il ripieno delle nostre seppie al forno. Versiamo un doppio giro di olio in una padella, poi uniamo le cipolle e le carote tritate finemente, e la patata a pezzettoni. A distanza di qualche minuto uniamo anche i pomodorini, i piselli e i 2 cucchiai di passata di pomodoro. Aggiungiamo una presa di sale e diamo una girata di pepe e lasciamo cuocere il nostro condimento.

A cottura ultimata, schiacciamo innanzitutto le patate con una forchetta. Poi aggiungiamo il trito di prezzemolo e del pangrattato, fino a raggiungere la consistenza giusta. Se necessita, per legare meglio, possiamo aggiungere al composto un uovo.

Rivestiamo con la carta da forno una pirofila o una placca e sistemiamo le nostre seppie pulite e farcite del composto. Prima di infornarle, le completiamo con del pangrattato e un filo d’olio in superficie. A questo punto lasciamo cuocere per 40-45 minuti circa a 180 gradi ed il nostro secondo piatto sarà bell’è pronto.

Vediamo quali sono i valori nutrizionali della nostra seppia al forno. Per ogni 100 gr di prodotto, le calorie apportate sono pari a 72, ripartite tra proteine (78%), lipidi (19%) e carboidrati (3%). Passando al contenuto troviamo principalmente (sempre per 100 gr di seppia) 81,5 gr di acqua, 14 gr di proteine e 1,5 gr di lipidi. L’ideale, quindi, per chi cerca un cibo proteico e ipocalorico.

Tra i minerali presenti nel mollusco, infine, segnaliamo il potassio (273 mg), il fosforo (143 mg), il magnesio (32 mg) e infine il calcio (27 mg).

