Come mai quando iniziamo a mangiare patatine poi non riusciamo a fermarci? Scopriamo perché non è colpa nostra se una patatina tira l’altra. In America, la voglia di consumare patatine è molto diffusa. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno consultato vari studi scientifici in modo da comprendere cosa scatena questa voglia matta di mangiare patatine fritte.

Cosa succede nell’intestino

L’University of California a Irvin ha notato che le patatine fritte attivano nel nostro intestino una sostanza chiamata endocannabinoidi. Questa sostanza interferisce con la produzione di ormoni utili a regolare fame e sazietà. Di conseguenza, ecco spiegato il motivo perché quando mangiamo patatine non conosciamo sosta.

Non mangiare troppe patatine

Le patatine, sicuramente, non fanno bene alla nostra salute. Infatti, le patatine sono ricche di grassi e danno al nostro corpo tanta energia. Però, esagerare di mangiare questo prodotto può essere deleterio per la nostra salute. I tempi sono cambiati. La sedentarietà spadroneggia e questo causa una difficile assimilazione di prodotti grassi. Se non ci muoviamo più del dovuto, questi prodotti possono portare a sovrappeso, obesità, patologie anche più gravi come diabete e malattie cardiovascolari. I mangioni di patatine fritte devono, quindi, stare attenti.

Un altro studio

Un altro studio preso in considerazione è quello del dottore Tony Goldstone della facoltà di Medicina dell’Imperial College di Londra. In questo caso, persone obese e tossicodipendenti sono state messe in relazione in modo da vedere la reazione al passaggio di immagini di patatine fritte e droghe. Il risultato è stato impressionante: per gli uni e per gli altri si sono attivate le medesime aree del cervello. Purtroppo la voglia di mangiare patatine è scatenata da fattori non dipendenti dalla nostra volontà.

Il segreto dell’amido delle patate

Infine lo studio fatto da Eric Rimm, professore associato di epidemiologia e nutrizione alla Harvard School of Public Health. La voglia di mangiare patatine è scatenata dall’effetto dello zucchero conservato nell’amido delle patate. Quel picco di energia scatena la voglia di mangiarne altre. Perciò non è colpa nostra se una patatina tira l’altra.