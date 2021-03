“Saran belli gli occhi verdi, saran belli gli occhi blu…” cantava una vecchia canzone. Belli sì, ma anche molto delicati, rispetto ai colleghi marroni. Eppure, molte persone cercano comunque di cambiare il proprio look, partendo dal colore degli occhi. Non è assolutamente vero che il miele schiarisce gli occhi ma possiamo comunque provarci in altri modi. Vedremo come, assieme ai nostri Esperti, ma senza ricorrere all’idea delle lenti colorate, cosa risaputa.

Sfatiamo il mito del miele

Una volta si diceva che il miele potesse cambiare il colore dei nostri occhi. O almeno schiarirli un po’. Non è così. La scienza oculistica moderna ha sbugiardato questa vecchia teoria. È invece vero che alcuni alimenti possono renderli più lucenti. Ci riferiamo nello specifico a:

cipolle;

spinaci;

miele stesso, ma ingerito;

nocciole;

olio extravergine di oliva.

La melanina è infatti la vera protagonista della colorazione dei nostri occhi. Il colore dei nostri occhi dipende dalla sua quantità presente. Niente melanina, ecco gli occhi verdi, tanta melanina, ecco quelli marroni.

L’ombretto può aiutarci se siamo signore

Non è assolutamente vero che il miele schiarisce gli occhi ma possiamo provarci in altri modi, a partire dall’ombretto. Parliamo, ovviamente in questo momento delle nostre Lettrici, che per avere un effetto chiaro potranno usare:

viola per cercare il verde;

rame e oro alla ricerca del blu.

Se, invece, al contrario, vogliamo scurirli, per una volta, il consiglio è quello di usare il blu.

Cosa non fare per cambiare il colore degli occhi

Stiamo molto attenti perché, soprattutto sul web, girano ciarlatani che ci promettono occhi alla Lady Oscar. Non fidiamoci assolutamente. Cerchiamo sempre il consulto degli esperti e diffidiamo di chi ci promette il cambio del colore degli occhi con:

impacchi di erbe particolari;

assunzione di cure ormonali;

i famosi impacchi di miele di cui dicevamo sopra. Il miele assunto normalmente, rende gli occhi più lucidi, ma questa è un’altra cosa;

utilizzo di ipnosi e pratiche di psico-persuasione.

