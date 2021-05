Come andrà l’economia americana nei prossimi mesi? A cosa porterà un’eventuale rialzo dell’inflazione? Ci sono diverse teorie e diversi giudizi in merito, ma la Banca centrale americana continua a rimanere accomodante e a monitorare di volta in volta i dati economici che verranno pubblicati. Oggi è una giornata decisiva perchè nonostante le debolezze degli ultimi giorni e i continui rimbalzi, “tutto è ancora in gioco”.

Infatti nonostante il rimbalzo di ieri, non è ancora rialzo per Wall Street frattanto Tesla punta a ulteriori ribassi.

Procediamo per gradi.

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione odierna:

Dow Jones

Tendenza rialzista con tenuta in chiusura di seduta di 34.185.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista se non ci sarà chiusura di seduta superiore a 13.795.

S&P 500

Tendenza rialzista con tenuta in chiusura di seduta di 4.147.

Il quadro tecnico rimane ancora in ordine sparso e ancora non c’è chiarezza sulla strada da intraprendere da oggi in poi. Attendiamo sviluppi proprio dalla giornata odierna.

Non è ancora rialzo per Wall Street frattanto Tesla punta a ulteriori ribassi

Ora andiamo a studiare il quadro grafico e gli ultimi anni di bilancio del titolo di Elon Musk. Cosa attendere dopo i forti rialzi degli ultimi mesi?

Il titolo azionario Tesla (NASDAQ:TSLA) ha chiuso la seduta del 6 maggio a quota 663,54 dollari in ribasso dell’1,10% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 539,49 ed il massimo a 900,40.

Le raccomandazioni degli altri analisti (34 giudizi) stimano un fair value in area 673,13 dollari per azione, quindi leggera sottovalutazione. I nostri calcoli invece, stimano un prezzo obiettivo in area 200, con una sopravvalutazione molto alta.

Cosa attendere da ora in poi?

La nostra strategia di investimento

La tendenza plurisettimanale è ribassista e se oggi si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 666,14, il ribasso potrà continuare fino all’area 539 e successivamente verso area 440. Obiettivi questi da raggiungere in poche settimane.

Seguiremo con attenzione gli sviluppi odierni.

Si procederà per step.