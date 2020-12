In chiusura del 30 novembre , la tendenza di breve termine per alcuni mercati è diventata ribassista e quindi da quel momento in poi andavano chiuse le posizioni al rialzo. Fino a quando? Ad oggi non è ancora il momento di tornare a comprare sui mercati azionari e spiegheremo il perchè nei prossimi paragrafi. Bisogna però fare delle distinzioni fra i vari indici azionari ma di questo scriveremo nei successivi paragrafi.

Alle ore 10:08 del 2 dicembre leggiamo i seguenti prezzi:

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Dax Future

13.348

Eurostoxx Future

3.514

Ftse Mib Future

21.945

S&P 500

3.662,45 alla chiusura del 1 dicembre

Cosa attendere per la giornata odierna? Sgombriamo subito il campo affermando che oggi saranno da valutare non i movimenti intraday ma soltanto le chiusure di giornata. Queste infatti daranno indicazioni operative univoche su quello che dobbiamo probabilmente attendere domani e nei giorni successivi.

La nostra previsione annuale su scala settimanale

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 27 novembre.

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2020.

Come si osserva, da un paio di settimane, i grafici si sono mossi in direzione opposta alla previsione. Fino a quel momento, la correlazione invece era stata molto elevata.

Non è ancora il momento di tornare a comprare sui mercati azionari. Quali sono al ribasso e quali al rialzo?

Di seguito i livelli che andranno monitorati dopo la chiusura odierna di contrattazione per mantenere il polso della situazione e capire la posizione di trading di brevissimo da mantenere sul singolo indice azionario.

Dax Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi con chiusura giornaliera del 2 dicembre superiore a 13.443. Ribasso superiore al 3/5% soltanto con chiusure giornaliere inferiori a 13.116.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi con chiusura giornaliera del 2 dicembre superiore a 3.536. Ribasso superiore al 3/5% soltanto con chiusure giornaliere inferiori a 3.458.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi con chiusura giornaliera del 2 dicembre superiore a 22.350. Ribasso superiore al 3/5% soltanto con chiusure giornaliere inferiori a 21.690.

S&P 500

Tendenza rialzista. Ribassi solo con chiusura giornaliera del 2 dicembre inferiore a 3.645,87.

Come al solito si procederà per step.