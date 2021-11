Oggi andiamo a studiare 2 società quotate a Piazza Affari che operano nello stesso settore in quanto producono, distribuiscono e commercializzano cemento e calcestruzzo.

Chi fra i 2 titoli azionari comprare e chi vendere? Sgombriamo subito il campo ed esprimiamo subito la nostra view:

non è ancora il momento di comprare Buzzi Unicem e Cementir nonostante siano sottovalutati del 100%.

Ora andremo a spigare i motivi di questa nostra scelta operativa.

Analisi sommaria di bilancio

Buzzi Unicem capitalizza in Borsa circa 3,9 miliardi di euro. le raccomandazioni degli altri analisti ( 5 giudizi) calcolano un prezzo obiettivo in area 11,20. I nostri calcoli invece portano a un prezzo di fair value stimato in area 18 euro per azione.

Cementir capitalizza in Borsa circa 3,9 miliardi di euro. le raccomandazioni degli altri analisti ( 5 giudizi) calcolano un prezzo obiettivo in area 11,20. I nostri calcoli invece portano a un prezzo di fair value stimato in area 18 euro per azione.

Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 15 novembre a quota 20,53 in ribasso dello 0,12% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 18,673 e il massimo a 24,06.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 20,87, i prezzi potrebbero continuare a scendere verso l’area di 19,10 e poi 16,60. Nel breve, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 20,73. Mantenere le posizioni di trading al ribasso.

Il titolo Cementir (MIL:CEM) ha chiuso la seduta del 15 novembre a quota 9,08 euro in ribasso dello 0,11% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 6,50 e il massimo 9,98.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 9,38, i prezzi potrebbero continuare a scendere verso l’area di 8,15 e poi 7,50/7,15. Nel breve, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 9,03. Mantenere le posizioni di trading al ribasso.