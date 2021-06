In estate si ha voglia di mangiare piatti freschi e leggeri. Chissà però perché, del dolce la voglia non manca mai. E se anche noi riusciamo a resistere alle tentazioni, ci sono però delle occasioni in cui proprio non se ne può fare a meno. Basti solo pensare ad esempio a quando abbiamo ospiti o quando dobbiamo festeggiare un compleanno o un anniversario. Di certo i dolci estivi devono essere freschi e gradevoli. Non devono impastare la bocca né appesantirci. Un grande classico è la meringata. Vediamo uno stratagemma per renderla più leggera in modo che non dovremo più rinunciare al freschissimo dessert simbolo dell’estate grazie a questa variante super leggera a prova di sensi di colpa.

Come preparare una meringa light

Ecco come procedere.

Montare 150 gr di albumi quasi completamente a neve. Sempre continuando a montare, aggiungere poco per volta 150 gr di zucchero semolato e solo alla fine, unire 150 gr di zucchero a velo.

Disporre il composto ottenuto su una teglia rivestita di carta forno cercando di creare la forma di un cerchio (circa 25 cm di diametro). Procedere quindi a spirale dall’interno verso l’esterno creando un bordo rialzato.

Infornare a 110°C per un’ora e poi continuare la cottura a forno spento e semiaperto per un altro quarto d’ora. Lasciar raffreddare la meringa in forno.

I trucchi light

Veniamo ora ai nostri trucchetti salva linea. La ricetta classica prevede una farcitura con gelato e/o panna montata. In genere arricchiti con gocce di cioccolato, marron glacé o frutta fresca (quest’ultimo il migliore dei casi).

Per una versione davvero leggera e super fresca, noi suggeriamo di farcire la meringa con della crema di yogurt o dello yogurt gelato, magari arricchito con pezzetti di frutta fresca. Per la qualità, via libera alla fantasia e ai propri gusti: fragole, ananas, pesche, frutti di bosco, albicocche… L’estate ci viene in aiuto con una miriade di qualità di frutta. Non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Decorare la torta con qualche pezzetto di frutta e delle foglioline di menta.

Così facendo, non dovremo più rinunciare al freschissimo dessert simbolo dell’estate grazie a questa variante super leggera a prova di sensi di colpa.

