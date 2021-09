La bocca è una delle zone del nostro corpo che spesso segnala stati di malessere del nostro organismo. Sarà capitato un po’ a tutti di soffrire di alitosi, oppure di vedere quella fastidiosa patina bianca sulla lingua.

Ecco queste sono delle chiare avvisaglie che possono nascondere anche dei problemi seri. E un segnale in particolare, da non sottovalutare, è una delle spie più frequenti nella nostra bocca, che dovrebbe farci cambiare stile di vita.

Come uno dei muscoli più importanti della bocca può avere un aspetto indicativo di un malessere

Attore protagonista della masticazione, della parola e non solo, è proprio la lingua. Un muscolo molto importante rivestito di mucosa, di papille gustative e villi. Attraverso il suo aspetto, in alcuni casi, i medici riescono addirittura ad avere un quadro indicativo sulla salute dell’organismo.

La lingua, infatti, è uno degli elementi chiave per interpretare la possibilità di malattie serie che vanno confermate con esami medici.

Uno dei disturbi più frequenti della nostra bocca è la lingua bianca. La maggior parte delle persone tendono a credere che la lingua bianca sia collegata ad un problema di alitosi. Probabilmente in quel momento ci si può confondere e fare una autodiagnosi in molti casi assolutamente sbagliata.

L’alitosi non è altro che un accumulo di batteri che si annidano nella bocca, ma non nella lingua, bensì nelle tasche gengivali. Ed in questi casi è possibile rimediare con una visita dal dentista per una pulizia dei denti o altro. Ma l’alitosi è provocata anche dai gas intestinali e uno dei rimedi fondamentali è sicuramente un’alimentazione sana con abitudini sane.

Non dovremmo sottovalutare questo segnale nella nostra bocca che potrebbe farci cambiare stile di vita

Questo comune disturbo, ovvero la lingua bianca, nella maggior parte delle volte è legato all’apparato digerente. Molto raramente però può essere un segnale di malessere legato ad una patologia, come specificato su Humanitas.

I disturbi gastrointestinali sono stati molto frequenti e molte volte bisogna affrontarli. Basta mangiare un po’ di più la sera e andare a dormire presto, con il fisico che non riesce a digerire il pasto. In questi casi, oltre ad avere una sensazione di pesantezza di stomaco, si possono avere dei problemi di reflusso gastroesofageo, oltre che a ritrovarsi con una lingua bianca.

Oppure altri fattori, come lo stress, l’alcool, stati di debolezza o altro, sono altre delle piccole cause che potrebbero fare cambiare il colore alla lingua, passando suo rosa naturale al bianco per la presenza di una patina.

Approfondimento

