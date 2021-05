La tecnologia ha fatto passi da gigante durante questi ultimi anni. Non facciamo in tempo a comprare un nuovo smartphone che subito ne esce un modello nuovo più prestante o più innovativo in termini di design.

Le case produttrici stanno lì a lanciare nuovi modelli come se non ci fosse un domani. Sempre più in linea con le nostre esigenze e con quelle del mercato, i produttori non si arrendono alle nuove scoperte. Ma cercano sempre di superarsi aggiungendo quelle piccole o grandi novità che mandano in estasi proprio tutti.

La vera innovazione però è che non dovremmo più buttare il vecchio smarphone una volta che avremo imparato ad utilizzarlo per questo scopo rivoluzionario. Di seguito, vedremo 2 dritte per portarlo sempre con noi.

Questo tipo di mercato non dorme mai anzi non si fa in tempo a provare uno smarphone che già risulta superato

Il mercato in questione è molto variegato e competitivo. Le migliori aziende fanno veramente a pugni tra di loro per riuscire a lanciare l’innovazione ogni anno. Gli esperti del campo non dormono (letteralmente) di notte per scoprire quella particolarità che vada ad innovare la produzione passata e tutto il mercato in generale.

Dal punto di vista dei consumatori, invece, i dati ci parlano chiaro: la vita media di un Iphone si attesta a circa 18 mesi mentre per un Samsung i mesi scendono a 16. Questi dati si riferiscono ad i mesi totali di utilizzo di uno smartphone a seguito di un cambio motivato dall’uscita di un nuovo modello.

Cosa ne facciamo di tutti questi smartphone ‘vecchi’? Semplicemente non lasciamoli marcire dentro un cassetto e troviamogli una nuova vita.

Tutti noi abbiamo in casa un cassetto pieno di smartphone vecchi ma ancora funzionanti. Bene è arrivato il momento di rimetterli a lavoro e recuperarli.

Possiamo utilizzare un vecchio smartphone per realizzare un sistema privato di videosorveglianza, oppure utilizziamolo per riprodurre la nostra musica preferita. Se siamo fuori casa e non abbiamo possibilità di connessione, acquistiamo una semplice scheda dati da mettere nel vecchio smartphone e trasformiamolo in router portatile.