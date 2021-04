Svegliarsi la mattina comporta per tutti un piccolo trauma che si ripete giorno per giorno. Soprattutto per quelle persone che amano davvero dormire fanno davvero molta più fatica degli altri ad alzarsi di primo mattino. Il sonno è però uno strumento davvero importantissimo per il corpo e deve essere affrontato nel modo giusto evitando alcuni, solo apparentemente, innocui comportamenti. In questo articolo vedremo allora assieme perché non dovremmo mai fare questo terribile errore al mattino, se non vogliamo alzarci stanchi e confusi.

Mai rimandare la sveglia

Il comune errore che viene commesso da molti di noi al mattino è proprio quello di spegnere la sveglia e posticiparla, tornando a dormire. Questo è un comportamento che facciamo davvero in tanti, nella convinzione di rubacchiare soltanto qualche minuto di riposo in più. Non ci rendiamo però conto che questa abitudine ha delle gravi ripercussioni sui ritmi del sonno. Infatti quando ci svegliamo stiamo portando a termine un processo diviso in fasi ben distinte che, tornando a dormire, andremo a disturbare.

Il nostro corpo quando spegniamo la sveglia è immediatamente pronto ad alzarsi e a muoversi. Questo significa che tornare a dormire non fa altro che riportarlo in una fase di sonno, per poi interromperla bruscamente subito dopo.

Questo essenzialmente confonde il nostro cervello ed è il motivo per cui ci svegliamo stanchi e confusi.

Ecco allora perché non dovremmo mai fare questo terribile errore al mattino, se non vogliamo alzarci stanchi e confusi.

Un altro piccolo consiglio

I dottori poi consigliano di iniziare a svegliarsi e a fare le nostre attività proprio a partire dal momento in cui sorge il sole. Tutto questo ha una spiegazione scientifica molto semplice. Quando il sole sorge al mattino, la luce sopprime la produzione di melatonina all’interno del nostro corpo: ovvero ferma la produzione di quell’ormone che ci aiuta ad andare a dormire. E allo stesso tempo aumenta i nostri livelli di cortisolo, l’ormone che si lascia quando si ottiene una ricarica di energia.

