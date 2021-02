In cucina dobbiamo conoscere tutti i trucchi indispensabili per dar vita a piatti deliziosi e buoni. E dobbiamo anche farci furbi. Infatti, il risparmio deve essere sempre al centro dei nostri pensieri. Per questo motivo, è conveniente essere consapevoli delle proprietà di ogni elemento, così da poterlo sfruttare al massimo. E oggi vogliamo fornire un consiglio davvero utile, che potrà essere utilizzato per diverse questioni.

Dunque, cerchiamo di capire il motivo per cui non dovremmo mai buttare l’acqua di cottura delle patate e vediamo come possiamo riutilizzarla per altri scopi.

L’acqua di cottura delle patate è perfetta per rendere sughi, stufati o zuppe più densi

L’acqua di cottura delle patate contiene in sé un aspetto che in pochi conoscono. Si tratta di una ricca quantità di amido. Grazie a questa sostanza, potremo rendere più denso qualsiasi tipo di sugo o zuppa. Basterà, infatti, aggiungere nella pentola due bicchieri di acqua di cottura di patate e il gioco è fatto! Altra grande proprietà che ha quest’acqua di cottura è addensare di gran lunga lo stufato, in modo tale da avere piatti perfetti e gustosissimi!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Possiamo utilizzarla anche per ammorbidire diversi tipi di impasti

Altra caratteristica dell’acqua di cottura di patate è ammorbidire gli impasti di pane, focacce, torte e ciambelloni. Basterà aggiungere alla farina quest’acqua invece di quella del rubinetto e il nostro impasto sarà morbido e denso al punto giusto!

Dunque, ecco perché non dovremmo mai buttare l’acqua di cottura delle patate! Evitiamo gli sprechi e sfruttiamo al massimo tutto ciò che abbiamo in cucina!

Per approfondire questo argomento e ottenere un altro consiglio davvero utile in cucina, ci sarà una semplice operazione da compiere. Potrà essere molto utile, infatti, leggere un altro articolo del nostro team di Esperti. “Mai buttare l’acqua di cottura degli spinaci ecco perché” è sulle pagine di ProiezionidiBorsa.