Spesso andiamo alla ricerca di magnifiche destinazioni, capaci di regalarci emozioni indimenticabili. Se amiamo viaggiare, guidati dalla voglia di scoprire mete nuove e fuori dai soliti circuiti turistici, potremmo optare per i piccoli borghi italiani. Certo, in città c’è tanto da vedere: pensiamo, ad esempio, all’immensa Citta Eterna, a Milano o Napoli. Da Nord a Sud, le destinazioni nel Belpaese non mancano. Le grosse metropoli, poi, sono decisamente meravigliose e diventano una continua scoperta ogni volta che le visitiamo. La stessa Roma, ad esempio, potrebbe offrirci incantevoli itinerari poco conosciuti e che vale la pena scoprire. Tuttavia, con l’avvicinarsi della primavera, alcuni di noi potrebbero preferire destinazioni da poter visitare in un solo giorno. Una toccata e fuga nei luoghi incantati della nostra meravigliosa Italia.

Panorami incantati

Non dovremmo lasciarci scappare questo incantevole borgo a circa un’ora a nord di Roma. Siamo nei pressi di Civitavecchia, nell’entroterra, tra verdi colline e affascinanti panorami.

Stiamo parlando di Tolfa, un paese di quasi 5.000 abitanti, ricco di storia, arte e cultura.

Potremmo cominciare il nostro breve tour in questo borgo partendo dal suo centro storico. Qui potremmo immergerci nei meravigliosi vicoletti di questo piccolo paese medievale. Muovendoci verso piazza Vittorio Veneto, potremmo affacciarci su un ampio balcone panoramico e scorgere all’orizzonte, un’incantevole veduta su Roma e sugli Appennini. Oltre a godere dei panorami sulle colline dell’Etruria, a Tolfa possiamo muoverci tra i palazzi storici, respirando l’aria di un tempo: tra Barocco e Rinascimento. Decisamente suggestivo è il Museo Civico Archeologico del paese, in cui potremmo ammirare reperti d’arte etrusca, romana, medievale e moderna.

Non dovremmo lasciarci scappare questo incantevole borgo a pochi chilometri da Roma, perfetto anche per una gita di un giorno

Sul punto più alto del paese, in una posizione strategica, c’è una perla da scoprire, i resti di un imponente castello medievale: la Rocca dei Frangipane. La storia ci narra la sua assoluta importanza per le popolazioni di questi luoghi durante l’invasione dell’esercito napoleonico del 1798. Infatti, questo castello veniva usato come torre di controllo e riuscì a proteggere il popolo dagli assalti dei francesi.

Dopo aver concluso il nostro breve tour in questo borgo, da Tolfa potremmo muoverci verso una zona del Lazio remota e sconosciuta. A circa un’ora di cammino da Tolfa, avvolti tra le migliaia sfumature della natura, possiamo muoverci verso le rovine dell’Abbazia di Piantangeli. Questo pittoresco luogo, colmo di ruderi decadenti risalenti ad epoche lontane, è tra i meno conosciuti dell’intera Regione. Da qui potremmo lasciarci ammaliare da uno dei panorami più suggestivi dell’intera area. Immense distese di prati verdi e scenari mozzafiato che si perdono nella striscia azzurra all’orizzonte del Lago di Bracciano e nella maestosità degli Appennini.

Lettura consigliata

Molti ignorano questi trucchetti per risparmiare sui viaggi e goderci qualche giorno da favola spendendo poco senza rinunciare al divertimento