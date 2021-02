Ogni donna ha una propria trousse con i suoi trucchi preferiti. Tra fondotinta, rossetti, ombretti e mascara, la scelta è davvero infinita. Ma molte di noi tendono a gettare via i trucchi quando questi sembrano non essere più adatti ad abbellire il nostro viso. In realtà, non dovremmo buttare i cosmetici finiti, perché possiamo riutilizzarli in tantissimi modi diversi. In questo precedente articolo, noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo già fornito alcuni interessanti spunti per riutilizzare i vecchi trucchi. E oggi vogliamo andare ancora più a fondo nella questione. Puntiamo, infatti, a proporre nuovi modi per utilizzare nuovamente un make-up che ormai sembra da buttare. Vediamo come.

I trucchi profumati ormai finiti, potranno rendere gli ambienti della nostra casa perfetti

Recentemente si è diffusa la moda dei trucchi profumati. Si tratta di una variazione dei classici cosmetici che regala al nostro viso un odore buonissimo. Quando questi cosmetici sono quasi finiti, invece di gettarli, utilizziamoli in modo intelligente. Mettiamo le poche gocce rimanenti in una boccetta spray, aggiungiamo dell’acqua e spargiamo il nostro nuovo deodorante per casa in tutte le stanze!

Anche la cipria riserva delle sorprese

Aprire la nostra boccetta di cipria e scoprire che ormai è terminata, è davvero un peccato. Ma se la usassimo per rendere più potenti gli altri trucchi in polvere? Infatti, basterà prendere le briciole che rimangono nel contenitore e aggiungerle a cosmetici come fard e ombretti. Questi ultimi, grazie alla cipria, saranno molto più resistenti sulla pelle!

Ultimo ma non meno importante, troviamo il latte detergente

Il latte detergente è un prodotto di bellezza che tante di noi hanno in casa. Grazie a questo magico alleato, la nostra pelle a fine giornata può essere ripulita da ogni traccia di smog e sporcizia. Ma, quando ormai è finito o, peggio, scaduto, tendiamo a metterlo nella spazzatura. In realtà dovremmo prenderne i residui e stenderli su un panno in microfibra. Con questo, poi, potremmo pulire le scarpe in pelle, per esempio, che risulteranno lucide e profumate!

Perciò, ora sappiamo che non dovremmo buttare i cosmetici finiti perché possiamo riutilizzarli in tantissimi modi diversi!