Già prima dell’arrivo della pandemia di Covid 19 noi italiani davamo la giusta importanza ad un gesto semplice. Infatti, lavarsi le mani è la base dell’igiene personale e sarebbe buona norma farlo non solo quando si esce dal bagno o si deve cominciare a mangiare.

Tuttavia, questo non basta per averle in salute e come spiegano gli esperti ci sono anche altre cose da fare. Infatti, non dobbiamo solo lavare le mani ma seguire queste semplici regole per averle belle e in salute.

Attenzione a casa e sul lavoro

Gli esperti ricordano che la prevenzione è molto importante in questo frangente, specialmente a casa e sul lavoro. In particolare, se abbiamo un lavoro manuale o che prevede l’uso di macchinari, dovremmo esigere il rispetto delle regole della sicurezza sul lavoro. Tra l’altro, dovremmo noi essere i primi a rispettarle, perché la loro mancata osservazione può portarci dei danni.

Anche a casa dovremmo fare molta attenzione a usare degli elettrodomestici o degli attrezzi che conosciamo bene. Il ferro da stiro, il tagliaerba o le forbici da giardino dovrebbero farci sempre stare sull’attenti.

Se siamo delle persone sportive, dovremmo evitare di dimenticarci di indossare le protezioni alle mani e al polso. Inoltre, prima di intraprendere una carriera sportiva bisognerebbe essere preparati e anche seguiti.

D’altra parte, dovremmo anche mettere un limite all’uso prolungato del nostro telefonino o smartphone. Infatti, anche con un suo prolungato del mouse si possono formare delle fastidiose tendiniti. In risposta a tutto ciò, ricordiamoci che esistono degli esercizi di ginnastica per le mani che ci aiutano a scongiurare eventuali rischi dovuti a posture scorrette.

Dare importanza anche all’aspetto delle mani dice molto sulla cura che vogliamo avere di noi stessi. Per questa ragione dovremmo mantenerle sempre ben idratate e protette anche dai raggi del sole o dal freddo. Non dimentichiamoci nemmeno di curare le unghie, che proteggono le dita e sono molto importanti nelle nostre funzioni di manipolazione.

Inoltre, ricordiamoci di non sottovalutare i segnali che le mani ci mandano: se per lungo tempo sentiamo dolore o formicolio è buona norma consultare un medico. Infine, cerchiamo di ricordare tutto ciò anche ai più piccoli.

