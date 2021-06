Lo sappiamo bene, oggetti e accessori per i cani sono spesso molto costosi. Per fortuna, però, unendo l’arte del riciclo con quella dei fai-da-te possiamo rendere felice il nostro amico a quattro zampe. Per iniziare non dobbiamo più buttare coperte e plaid vecchi perché in poche mosse possiamo trasformarli in un bellissimo regalo per il nostro cane.

Tutto l’occorrente

Da una coperta vecchia che non usiamo più possiamo ottenere una morbidissima cuccia per il nostro cane! Ancora meglio, quindi, se la coperta è particolarmente spessa o in un tessuto morbido. L’ideale, inoltre, è optare per coperte composte da due strati in modo da avere a disposizione più tessuto. Ma possiamo utilizzare qualsiasi coperta che abbiamo a disposizione.

Oltre alla coperta avremo bisogno di un cuscino o un pezzo di gomma piuma grande abbastanza per il nostro cane e una cerniera.

Il procedimento, come scopriremo, è semplicissimo!

Un regalo per il nostro cane

Non dobbiamo più buttare coperte e plaid vecchi perché in poche mosse possiamo trasformarli in un bellissimo regalo per il nostro cane, ecco come. Prima di tutto dobbiamo prendere la misure del cuscino che abbiamo scelto e riportarle sulla coperta. Il consiglio è quello di tagliare la coperta qualche centimetro più larga del cuscino affinché non sia troppo stretta. In alternativa, se la coperta ha due strati possiamo inserirci il cuscino all’interno. Possiamo anche avvolgere la coperta intorno al cuscino. In questi due casi possiamo segnare con degli spilli le dimensioni del cuscino e il punto in cui dovremo cucire la coperta.

Ora non resta che cucire la coperta in modo da renderla una federa delle dimensioni del cuscino. Bisogna ricordare di lasciare aperto un lato per poter inserire il cuscino! Questo lato va poi chiuso con una cerniera. In alternativa possiamo usare dei bottoni ben fissati. E voilà! È pronto un nuovo lettino per il nostro amico a quattro zampe per pochi euro. In questo modo possiamo infatti riciclare le nostre coperte viziando però il nostro amato cane.