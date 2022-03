I ceci solitamente finiscono in un pentolone per insaporire brodi e stufati. In realtà, la loro consistenza e il loro sapore offrono tante opzioni, come ad esempio la fainè o le falafel. Però possiamo anche sfruttarne la croccantezza, impiegando pochi minuti ed il nostro forno.

Ingredienti

farina 00 10 g;

ceci precotti 250 g;

paprika dolce 1 cucchiaino;

origano secco 1 cucchiaio;

rosmarino secco 1 cucchiaino;

timo secco 1 cucchiaino;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale fino q.b.

Non dobbiamo per forza cucinare i ceci in brodo perché possiamo anche renderli croccanti in forno in pochi minuti

Quando si tratta di ceci abbiamo diverse opzioni a disposizione. In particolare, possiamo comprarli secchi o precotti in barattolo. Nel primo caso, i tempi di attesa sono più lunghi perché dovremo lasciarli in ammollo, ma allo stesso tempo ci permette di risparmiare e potremmo anche preferirne il sapore. Se invece privilegiamo la praticità, basterà acquistare i ceci precotti in barattolo.

Una volta che avremo fatto la nostra scelta, si tratta di unire i ceci ai pochi ingredienti necessari. Mentre li prepariamo però ricordiamoci di accendere il forno portandolo a 220°.

Come primo passo, scoliamo perfettamente i nostri ceci e trasferiamoli in una ciotola. A questo punto aggiungiamo la farina, che aiuterà ad asciugare l’umidità rimasta. Infatti, l’acqua è il più grande ostacolo che ci troviamo davanti quando vogliamo rendere un cibo croccante. Ad esempio, quando si tratta di rendere la pelle del pollo più croccante pur usando il forno, ci sono diversi passaggi da compiere per rimuovere l’umidità in eccesso.

Agitiamo i ceci nella ciotola per distribuire la farina e aggiungiamo tutti gli altri ingredienti. Mischiando i ceci alla paprika, rosmarino e altre erbe diamo loro un sapore piacevole e insolito. Inoltre, non dobbiamo necessariamente scegliere questi sapori, ma possiamo spaziare con la fantasia. In questo modo possiamo adattarci ai nostri gusti. Ad esempio, potremmo usare dello zenzero o del peperoncino in polvere, magari con qualche goccia di limone.

Come cuocere i ceci in forno

Adesso, versiamo i ceci in una teglia foderata. Assicuriamoci che rimangano abbastanza distanti tra loro, così da poter diventare più croccanti. Inforniamo e facciamo cuocere i ceci per circa 25 minuti, girandoli ogni 10 minuti circa. Se non siamo soddisfatti della doratura dei legumi entro i 25 minuti, facciamoli cuocere per altri 5 minuti impostando il grill.

Serviamoli ancora caldi, come se fossero delle patatine o per completare una gustosa insalata.

Insomma, non dobbiamo per forza cucinare i ceci in modo tradizionale, dal momento che possono trasformarsi in un contorno sorprendente.