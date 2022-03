È normale che, dopo un po’, gli oggetti acquistati perdano la loro brillantezza. Quando li compriamo ci fanno fare bella figura, ma poi, complici gli anni, sembrano diventare vecchi, usurati. Nessuno, però, ha voglia di spendere sempre soldi per rinverdire le nostre dotazioni.

Anzi, lo scopo principale di molti di noi è quello di risparmiare. Che fare? Rinunciare alla bellezza originale dei nostri oggetti? Per fortuna, non sempre è così. Ad esempio, le posate che, magari, abbiamo avuto in dote con il matrimonio, potrebbero non essere più brillanti come quando ci sono state regalate. Opache e graffiate, ci piange un po’ il cuore ripensando a com’erano in origine. Non dobbiamo disperare se le nostre posate non sono più come un tempo, perché con questi trucchi possiamo ridare loro una seconda giovinezza.

A volte, bastano ingredienti che abbiamo in casa per risolvere i problemi

Il primo trucco per ridare brillantezza alle nostre posate, soprattutto se d’argento, è molto semplice. Dobbiamo prendere una bacinella, il fondo della quale dovremo ricoprire con dei fogli di alluminio. A questo punto, versiamo, al suo interno, un paio di cucchiai di sale e del bicarbonato. Riempiamola di acqua calda e immergiamo, per qualche minuto, le nostre posate opache. Poi, le passiamo con un panno asciutto e dovremmo vedere, da subito, dei miglioramenti.

Lo stesso bicarbonato di sodio potremmo utilizzarlo abbinandolo con un altro alimento, molto versatile, come l’aceto. Qui, dovremo usare una procedura un po’ diversa. La prima parte sarà identica, ovvero bacinella e fondo foderato con carta stagnola. A questo punto, però, nell’acqua calda dovremo versare non solo il bicarbonato (20 grammi), ma anche aceto bianco.

Non dobbiamo disperare se le nostre posate di acciaio ma anche d’argento non sono più brillanti come una volta perchè possiamo pulirle e ravvivarle grazie a questi trucchi economici

Ora, mescoliamo bene e poi immergiamo uno spazzolino. È il momento di pulire, con cura, ogni posata. Non asciughiamole subito, però, ma aspettiamo qualche minuto che la miscela faccia il suo effetto. Sciacquiamo con acqua fredda e tamponiamo con un panno asciutto.

Avevamo già visto, con ProiezionidiBorsa, l’efficacia dell’allumino appallottolato nella lavatrice. La stessa cosa, potremmo farla anche nella lavastoviglie. Procedura, tra l’altro, molto semplice. In pratica, dovremo prendere un foglio di alluminio, quello che usiamo per conservare gli alimenti, e dobbiamo farne una pallina grande come quella da tennis. A questo punto, la mettiamo nel cestello, insieme alle posate opache e procediamo, come sempre, al lavaggio normale in lavastoviglie.

Letture consigliate

Non dovremo più comprare il detersivo per lavare i pavimenti grazie a questi consigli della nonna che ci faranno risparmiare non pochi soldi