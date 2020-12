Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



“Non devi mangiare troppi cioccolatini e troppe caramelle perché rovini i denti”. La classica frase del dentista a nostro figlio, ripresa anche da noi genitori, e, magari meno dai nonni che li viziano un po’ di più. Assumere troppi zuccheri sappiamo fare male sia ai denti, ma anche a tutto il nostro organismo, soprattutto con l’avanzare degli anni. Col rischio diabete alle porte. Ma, secondo una recente ricerca dell’Università di Bonn, non dobbiamo assolutamente mangiare questi dolcissimi alimenti perché possono causarci danni al cervello. Vediamo assieme ai nostri Esperti questa interessante scoperta.

La reazione del nostro organismo

Secondo i ricercatori tedeschi, il nostro sistema immunitario rischia di lavorare in eccesso se immettiamo troppo “cibo spazzatura” nel nostro organismo. Scatterebbe la stessa difesa dell’azione protettiva nei confronti di un’influenza o di un virus esterno. Il guaio è che le nostre difese continuerebbero a lavorare in eccesso, anche dopo aver smesso di assumere troppi zuccheri. Questa difesa eccessivamente prolungata e aggressiva porterebbe anche all’indebolimento delle cellule cerebrali e di tutto il nostro organismo. Esponendoci così a una sorta di iper-difesa, allo stesso modo pericolosa.

Reclutare forze in continuazione

Non dobbiamo assolutamente mangiare questi dolcissimi alimenti perché possono causarci danni al cervello, facendo lavorare le difese eccessivamente. Questa ricerca, innovativa e, ancora in fase sperimentale sugli animali ha dimostrato anche che mangiare troppi zuccheri e troppi grassi è come continuare a reclutare soldati per la difesa dei confini. I soldati sarebbero le difese immunitarie, i confini, il nostro organismo. Il nostro sistema immunitario è una macchina praticamente perfetta, dotata di una memoria storica.

Per questo, anche dopo un mese, dalla fine dell’assunzione di troppi zuccheri e grassi, l’organismo si sente ancora in pericolo e mantiene alte le difese immunitarie. Anche troppo. In conclusione, l’assunzione di troppe caramelle e troppi dolci porterebbe il nostro organismo ad attivarsi come se entrasse un’infezione o un virus particolarmente pericolosi. Invitiamo i Lettori all’approfondimento sul rischio ipercalorico di alcune salse di uso quotidiano.

