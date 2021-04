Moltissime persone cambiano cellulare davvero spesso. Può succedere, infatti, che il vecchio telefono si rompa. O, semplicemente, alcuni vogliono sempre avere l’ultimo modello e quindi fanno un ricambio di smartphone quasi annuale. Si tende, però, a gettare via un vecchio cellulare, soprattutto quando questo non funziona più. Invece, questa è un’opzione che non dovrebbe essere presa in considerazione. Infatti, non tutti sanno che i vecchi telefoni si possono rivendere. Perciò, non dobbiamo assolutamente buttare questo vecchio cellulare perché può valere tantissimi soldi.

I telefoni che valgono una piccola fortuna

In questo nostro precedente articolo, avevamo già indicato qualche modello di cellulare che potesse valere un piccolo tesoro. Ma ce ne sono tanti altri da conoscere. Per esempio, potremo ottenere ben 1400 euro da un Nokia in particolare, molto raro. Si tratta del 3310, uscito nel 2000 e ritirato dal mercato nel 2005. Ma c’è un altro modello davvero costoso. Basiamoci sempre sulla marca Nokia. Si tratta del modello 8910 versione titanium. Questo vecchio gioiellino può fruttarci ben 1600 euro!

Altri cellulari che possiamo rivendere

Ovviamente, ci sono ancora altri modelli da presentare. E sono sempre Nokia. Iniziamo una nuova lista con un altro tipo. Possiamo arrivare a guadagnare quasi 300 euro rivendendo il modello 5510, uscito nel 2001 con display centrale e tastiera divisa in due. Sempre piuttosto conveniente da vendere è anche l’8810, assieme all’8850, che valgono dai 200 ai 300 euro cadauno. Concludiamo poi con il modello Nokia 8800. Potremo vendere questo telefono anche a 1000 euro!

Perciò, ora che lo sappiamo non dobbiamo assolutamente buttare questo vecchio cellulare perché può valere tantissimi soldi! Si tratta di un modo per poter racimolare un po’ di denaro in un periodo sicuramente difficile. E in più sapremo di non dover gettare nella spazzatura un telefono, seppur non funzionante, perché potrà fruttarci molto più di quanto potevamo aspettarci. Dunque, controlliamo nel nostro cassetto e vediamo se abbiamo uno dei modelli appena elencati! Chissà che non saremo abbastanza fortunati stavolta!