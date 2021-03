Continua il riciclo creativo e continua così uno dei metodi più intelligenti per evitare di produrre spazzatura in eccesso. Abbiamo già visto, in passato, come moltissime cose possono avere una seconda vita e oggi scopriremo a non dire addio alle lenzuola vecchie perché si possono creare questi oggetti per la casa.

Le lenzuola vecchie è giusto che si buttino, se ormai sono troppo consumate e hanno una certa età. È legittimo il desiderio di acquistarne di nuove. Prima di proseguire però si avvisa che per riciclare le lenzuola in questi modi bisogna saper cucire oppure bisogna avere una macchina da cucire.

La seconda vita delle lenzuola

Vediamo, ora che abbiamo preso ago e filo, cosa possono diventare le nostre vecchie lenzuola. Una primissima idea è quella di trasformare una parte del lenzuolo in un grembiule per cucinare. In questo modo salviamo anche i vestiti da possibili schizzi di sugo.

Sacchetto portascarpe

Un altro modo è quello di realizzare dei portascarpe da viaggio. Solitamente quando si acquistano delle scarpe nuove vengono dati anche dei sacchetti di stoffa, ma questo non accade sempre. Quindi si possono creare con delle vecchie lenzuola.

Fodera per il cestino del pane

Con un vecchio lenzuolo è anche possibile foderare il cestino del pane. In questo modo il pane non poggerà direttamente sul cesto, ma vi sarà uno strato di stoffa a proteggerlo. Se si è molto abili con il cucito è possibile farlo anche sfoderabile così da mettere in lavatrice per essere lavato.

Busta della spesa

Qui si va incontro ad un doppio riciclo. Perché da un vecchio lenzuolo si ottiene la busta della spesa che andrà a sostituire quella di plastica che il supermercato fornisce al cliente.

Ecco il modo per non dire addio alle lenzuola vecchie perché si possono creare questi oggetti per la casa.

