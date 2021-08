Si chiama “sindrome del formaggio” perché la scienza riconosce nella tiamina, sostanza presente soprattutto in questi alimenti, una delle cause dei mal di testa. Ma non solo nei formaggi si nasconde questo pericolo, perché non dobbiamo esagerare nemmeno col vino e con il cioccolato. Quante volte ci è capitato di alzarci con profondi e lancinanti mal di testa? E, magari a cena abbiamo abusato di un seppur squisito piatto freddo a base di formaggi stagionati, vino pregiato e dessert al cioccolato. Ecco spiegate le cause del nostro malessere, dovute proprio alla concentrazione di tiamina. Ma, non diamo la colpa dell’emicrania solo all’alimentazione ma anche a queste cause meno conosciute e altrettanto letali.

Attenzione alla vista

C’era una volta la temuta miopia delle generazioni degli anni ‘70 e ’80. Con le prime televisioni e i primi videogiochi i ragazzi travolti dall’entusiasmo passavano le ore davanti a questi schermi che allora sembravano davvero futuristici. Televisioni e monitor che senza gli accorgimenti di sicurezza attuali, emanavano secondo gli esperti radiazioni pericolose per la vista dei bambini. Quelli che oggi sono mamme e papà, ma anche nonni, ricorderanno quanto oculisti e medici raccomandassero di mantenere la distanza dai monitor.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In pratica più stavamo vicini allo schermo e maggiori erano le possibilità di perdere diottrie. E, attenzione che a maggior ragione oggi che siamo tutto il giorno davanti agli schermi, uno dei principali motivi dei nostri mali di testa è proprio la possibile perdita di parte della vista. Il principio è molto semplice: calando le diottrie e indebolendosi la capacità visiva, sforziamo maggiormente gli occhi e per questo ci procuriamo il mal di testa. Non sottovalutiamo il problema e rivolgiamoci immediatamente al medico di fiducia.

Non diamo la colpa dell’emicrania solo all’alimentazione ma anche a queste cause meno conosciute

Andiamo incontro all’inverno e soprattutto per chi vive in determinate zone possono scattare due fattori decisivi per il mal di testa: l’umidità e l’arrivo del freddo. Per quanto riguarda il primo fattore, sappiamo tutti benissimo, soprattutto dopo una certa età, che il fisico scricchiola già di primo mattino ancor più nelle nebbiose giornate invernali. Purtroppo, questo tipo di ambiente è deleterio per chi soffre di dolori, acciacchi e soprattutto fratture pregresse.

Meno conosciuta invece è una delle cause di mal di testa legata agli sbalzi di pressione tipici dell’inverno. Chi non soffre infatti di emicrania ricorrente potrebbe trovarsi a lottare con improvvisi e inattesi mal di testa. Potrebbe trattarsi dell’innalzamento della pressione arteriosa, che dovremmo mantenere controllata costantemente. Nella maggior parte di questi casi rivolgiamoci al medico, che con una cura mirata e una dieta equilibrata, potrebbe risolvere il problema in tempi veloci. E se hai spesso mal di testa senza spiegazione? Potrebbe essere colpa dell’istamina negli alimenti che assumi.

Approfondimento

I 4 alimenti peggiori che indeboliscono la memoria elevando il rischio di demenza senile