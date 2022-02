Cosa c’è di più veloce e gustoso di una buona e croccante cotoletta? Perfetta accompagnata dalle patatine fritte per la gioia dei bambini o con una semplice insalata. La cotoletta è forse uno dei secondi piatti più amati e cucinati nel Mondo.

Pochi ingredienti, una panatura più o meno leggera e un tempo di cottura ridotto. Quante volte sarà capitato di preparare al volo una cotoletta quando non sapevamo proprio che cucinare?

In genere si opta per una carne di pollo o di vitello, ma anche con quella di maiale si può servire un piatto squisito. La carne di maiale viene poco considerata perché apparentemente meno pratica da cucinare. Si pensa sempre che ci vogliano ore per preparare un gustoso piatto ben cotto. In realtà molto dipende dal tipo di cottura scelta e dallo spessore del pezzo utilizzato. Anche una succosa bistecca di maiale si può cucinare in una mezz’ora.

Non di pollo o vitello, la cotoletta preparata con questa carne ricca di proteine è una delizia pronta in pochi minuti

Oggi sfateremo questo mito e prepareremo delle deliziose cotolette gratinate e in soli 20 minuti.

Ingredienti per 2 persone:

2 costolette di maiale senza l’osso;

80 gr di pangrattato;

100 ml di sugo di pomodoro;

100 gr di formaggio a pasta semidura tipo fontina;

1 uovo;

farina;

basilico;

olio per frittura;

sale q.b.

Procedimento:

Possiamo disossare direttamente a casa le costolette o farlo fare dal macellaio. Dopodiché le battiamo in modo che siano ben sottili, soprattutto sui bordi che tendono a rimanere spessi. Più saranno sottili meno tempo servirà per la cottura;

Sbattiamo un uovo in una terrina, in una ciotola mettiamo la farina e in un’altra il pangrattato. Passiamo le cotolette prima nella farina, eliminando quella in eccesso. Poi nell’uovo e infine nel pangrattato;

Scaldiamo circa 2 cm di olio in una padella e mettiamo a friggere le cotolette. Basteranno circa 5 minuti per parte, finché non saranno un po’ dorate. Scoliamole su un foglio di carta assorbente e condiamole con un po’ di sale;

Prendiamo una teglia rivestita di carta da forno. Posizioniamo le cotolette e cospargiamole con il sugo di pomodoro. Aggiungiamo del basilico e copriamole con il formaggio tagliato a strisce;

Inforniamo in forno preriscaldato a 200° gradi per una decina di minuti circa. Il formaggio si dovrà sciogliere completamente. Serviamo ancora calde con un po’ di basilico rimasto e gustiamocele.

Una gustosa alternativa

Quindi, non di pollo o vitello, la cotoletta di maiale può essere una gustosa alternativa cucinata così. Ricordiamo che la carne di maiale è anche una fonte di colesterolo e grassi saturi. Secondo le raccomandazioni riportate anche dall’Istituto Humanitas il suo consumo quotidiano non dovrebbe superare i 300 gr. Inoltre, gli esperti attualmente raccomandano che i grassi saturi non dovrebbero superare il 10% delle calorie giornaliere.

Ma se consumata con moderazione può essere anche una fonte di diverse vitamine e minerali. Se non vogliamo prepararla come cotoletta, un’alternativa che farà leccare i baffi a tutti è la scaloppina al brandy.

