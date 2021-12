La decorazione della tavola per le festività natalizie richiede adeguata cura e tempo affinché si crei la giusta atmosfera di calore in famiglia. C’è chi non bada a spese per acquistare i pezzi di arredo più esclusivi. Altri invece si divertono ad utilizzare materiale povero per dare vita a decorazioni fai da te davvero originali. Se invece dei tappi di vino e delle stelle di Natale in cartoncino si pensasse ad un segnaposto da gustare come entrée di benvenuto? Ecco allora una soluzione davvero facile da realizzare e originale per accogliere alla tavola delle feste gli invitati. Non decorazioni in feltro o sughero ma questi eleganti segnaposto da mangiare stupiranno finalmente gli ospiti.

I dettagli che rendono una casa davvero accogliente

Creare una calda atmosfera in casa durante questo periodo dell’anno diventa un vero e proprio imperativo per molti. Se il classico albero e le lucine sparse per casa offrono un contributo notevole, a volte è possibile servirsi di altri imbattibili alleati decorativi. Ne abbiamo parlato nell’articolo “Il segreto per rendere accogliente la casa già dal suo ingresso”. Se gli spazi a disposizione per accogliere la famiglia non sono particolarmente ampi, è bene fare attenzione ad alcuni aspetti nella sistemazione degli arredi. Ci sono almeno 3 errori da evitare assolutamente quando si arreda una casa o una stanza piccola. Una volta sistemata la sala da pranzo o lo spazio in cucina, è tempo di passare alla tavola. Per non creare imbarazzi nel momento in cui ci si accomoda, può essere comodo utilizzare dei segnaposto per ciascun invitato. In questo modo ognuno saprà esattamente dove sedersi e si potrà decorare la tavola con grande fantasia. Anche questo piccolo dettaglio potrebbe rimanere nei ricordi degli invitati se si presenta originale e diverso dal solito. Per questo motivo una scelta alternativa prevede la realizzazione di un facile segnaposto da gustare durante l’aperitivo.

Non decorazioni in feltro o sughero ma questi eleganti segnaposto da mangiare stupiranno finalmente gli ospiti

Per una tavola con 12 ospiti si potrebbero realizzare dei favolosi alberelli salati. Tutto quello che serve è un rotolo di pasta sfoglia, 100 grammi di salame a fette e 30 grammi di parmigiano. Per decorare, occorre procurarsi delle olive denocciolate e degli spiedini in legno.

La prima cosa da fare è stendere la sfoglia, adagiare sopra le fette di salame e cospargere il formaggio grattugiato sulla superficie. Tagliare delle strisce di 2 centimetri l’una e ripiegare le strisce di sfoglia di modo da formare un alberello. Infilzare l’albero con lo spiedino di modo da mantenere ferma la striscia di sfoglia ripiegata su se stessa. Preriscaldare il forno a 200° e infornare gli alberelli per circa 15 minuti stesi su carta forno. Una volta pronti, si potranno sistemare i segnaposto su ogni piatto infilzandoli in un cubetto di formaggio per tenerli in verticale. Sistemare come decorazione un’oliva all’estremità superiore e decorare la tavola. Chi ha delle formine in casa al posto dell’oliva potrebbe realizzare delle stelline di formaggio da sistemare come puntale sull’alberello.

