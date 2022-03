Se parliamo di pasta, l’Italia ovviamente detiene il primato mondiale per qualità e quantità di ricette. Ciascuna regione propone molteplici specialità di pasta e turisti da tutto il Mondo vengono per assaggiare questi piatti.

Tuttavia, quando proviamo a cimentarci con qualche ricetta è bene che proviamo a essere originali. Non cuciniamo solo pasta al pomodoro o carbonara, tentiamo di ampliare i nostri orizzonti e tentiamo di creare noi una ricetta di pasta per un primo favoloso.

In questo articolo proveremo proprio a fare questo. Prenderemo la pasta e non la condiremo con i soliti sughi, ma utilizzeremo ingredienti che vengono da lontano per una ricetta estremamente originale. Però, non dobbiamo preoccuparci: non utilizzeremo nulla di difficile da reperire.

Ingredienti

Oggi consigliamo un primo che si ispira alle ricette orientali per aromatizzare una semplice pasta al burro. Per provare a preparare questa ricetta per quattro persone dovremo usare questi ingredienti:

350 g di pasta corta (consigliamo fusilli o farfalle);

50 grammi di burro;

1 cucchiaino di curcuma;

mezzo cucchiaino di curry in polvere;

mezzo mazzo di erba cipollina;

sale;

pepe.

Insomma, proviamo a separarci dalle ricette che ci contraddistinguono e cuciniamo qualcosa di fortemente aromatico e dal sapore che ci avvicina quasi all’India. Sembrerà impossibile, ma il risultato finale è davvero incredibile.

Non cuciniamo solo pasta al pomodoro o carbonara, ma proviamo anche questa ricetta con ingredienti inaspettati per un primo coi fiocchi

Iniziamo tritando l’erba cipollina, poi mettiamola da parte.

Facciamo bollire una pentola d’acqua e mettiamo dentro la nostra pasta, facendola cuocere come da indicazioni sulla scatola.

Ora prendiamo una grande padella e sciogliamoci il burro. Poco prima della fine della cottura della pasta aggiungiamo anche curcuma e curry e facciamo scaldare. Poi scoliamo la pasta e mettiamola in padella. Aggiungiamo l’erba cipollina, regoliamo di sale e pepe e mescoliamo bene.

Siamo ora pronti a servire questa curiosa pasta, se vogliamo con l’aggiunta di un po’ di Parmigiano.

Abbiamo così provato ad allontanarci dalla tradizione, mescolando uno dei nostri alimenti più importanti con ingredienti che vengono da lontano. Non ci aspettiamo certo di battere un’eccellente carbonara, ma di sicuro è un’interessante variazione sul tema.

