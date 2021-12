Il Natale sta arrivando e, come da tradizione, lo trascorreremo in compagnia della famiglia. Chi di noi dovrà occuparsi del menù avrà senz’altro già pensato a cosa portare a tavola per le feste natalizie.

Abbiamo già suggerito qualche piatto semplice e stuzzicante da preparare, come ad esempio l’antipasto veloce e goloso per un pranzo di Natale perfetto.

Per preparare un buon antipasto basta davvero poco. Ad esempio, pochi lo preparano ma questo sfizioso e stuzzicante antipasto pronto in soli 3 minuti sta davvero spopolando ovunque.

In alternativa, non tonno o baccalà, ma il salmone cucinato così diventa l’irresistibile antipasto che spopolerà a Natale conquistando tutta la famiglia.

Oggi invece vogliamo suggerire un antipasto diverso, ma molto semplice e veloce. Infatti, non crostini e tartine, sono questi stuzzicanti cestini il goloso antipasto pronto in soli 5 minuti che spopolerà a Natale.

Se vogliamo preparare questo delizioso antipasto bastano davvero pochissimi ingredienti ed è anche molto economico.

Dunque, procediamo nella lettura di questo articolo per conoscere subito gli ingredienti e le fasi di preparazione.

Ingredienti

4 fette di pancarrè;

4 uova;

8 pomodori ciliegino;

50 g di pancetta;

50 g di formaggio Asiago;

25 g di formaggio grattugiato;

sale q.b.;

pepe q.b.

Non crostini e tartine, sono questi stuzzicanti cestini il goloso antipasto pronto in soli 5 minuti che spopolerà a Natale

Per preparare questi sfiziosi cestini, iniziamo preriscaldando il forno a 200 gradi. Assottigliamo le fette di pancarrè passandoci sopra il mattarello. Cerchiamo di mantenere sempre la forma quadrata tipica dei pancarré. Intanto, tagliamo a cubetti il formaggio Asiago, i pomodorini e la pancetta.

Rompiamo le uova, aggiungiamo sale e pepe e sbattiamole usando una forchetta. A questo punto, prendiamo degli stampi per muffin e rivestiamoli con le fette di pancarrè. Con le mani facciamo aderire per bene il pane allo stampo.

Riempiamo ogni muffin con la pancetta, i pomodorini e l’Asiago precedentemente tagliati. Versiamo la stessa quantità d’uovo per ogni muffin e spolverizziamo con un po’ di formaggio grattugiato.

Inforniamo i cestini e lasciamoli cuocere per circa 5 minuti. Una volta sfornati, lasciamoli intiepidire per qualche minuto. Dopodiché, potremo portarli a tavola per godere del loro incredibile profumo e sapore.

Consigli

Potremo conservare i cestini dentro un contenitore ermetico per non più di 2 giorni. Possiamo preparare questi deliziosi cestini di pancarrè personalizzandoli come più amiamo. Ad esempio, possiamo preparare un ripieno di zucchine e stracchino oppure di prosciutto e gorgonzola.