La bellezza, si sa, è qualcosa che ci preme molto. Un po’ come la regina delle fiabe tutte le mattine interroghiamo lo specchio per avere conferma della nostra piacevolezza. E speriamo sempre che ci rimandi un’immagine gradevole anche con il passare degli anni.

Per essere belli anche se non si è giovanissimi, l’importante è mantenere un aspetto curato e tenersi in forma. Infatti anche il mondo della moda e dello spettacolo suggeriscono di cercare una bellezza naturale che si ottiene curando il proprio corpo. La pelle gioca un ruolo importante nell’estetica del viso, ma come mantenerla luminosa e compatta anche con il passare degli anni? La natura ci viene in aiuto con vitamine contenute in alimenti di uso quotidiano.

Non creme miracolose ma questa vitamina sarebbe il segreto di una pelle luminosa ed uniforme anche a 50 anni

Con il passare del tempo la pelle del viso perde compattezza e luminosità. Inoltre cominciano a comparire le prime macchie scure e le prime rughe. Per combattere questi segni ci viene in aiuto la vitamina B3, una vera regina di bellezza. Secondo gli esperti è importante per il benessere della pelle perché svolge una funzione antiinfiammatoria e antiossidante. Aiuterebbe a prevenire le rughe e le macchie scure rendendo la pelle luminosa e giovanile. Dove possiamo trovarla?

È contenuta nel fegato di vitello, nel pesce, in particolare nel salmone e nel tonno, e nelle carni bianche. Ne sono ricchi anche gli spinaci, il lievito di birra e le noccioline. La vitamina B3 non viene accumulata dal nostro corpo, perciò dobbiamo assumerla tutti i giorni con l’alimentazione e i nutrizionisti la raccomandano anche per gli altri benefici che apporta. Sembra proprio che sia molto importante mangiare bene per essere più attraenti.

I segreti della bellezza

Anche i personaggi della moda e dello spettacolo conoscerebbero l’effetto lifting di alcuni alimenti, secondo le voci che circolano. Pare infatti che dietologi famosi abbiano messo a punto esclusivamente per loro delle vere e proprie diete antietà, ricche di cibi contenenti la vitamina B3. Sono delle diete semplici ma efficaci che hanno la capacità di rendere la pelle più levigata e luminosa e di combattere le rughe. E anche di eliminare qualche chilo di troppo e qualche fastidioso rotolino. Il che non guasta. Quindi perché non seguire il loro esempio e aiutare la nostra pelle ad essere più bella attraverso l’alimentazione? Ne risentirebbero anche la salute e la linea, se cerchiamo non creme miracolose ma questa vitamina che contiene il segreto della bellezza.