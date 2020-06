Avete mai provato a utilizzare la frutta in modi diversi? Ci spieghiamo meglio. Mangiare frutta fa sempre bene al nostro organismo. In questo periodo, soprattutto, è fondamentale averne una scorta a casa. Ma, se ci fossero altri modi in cui possiamo usarla? E senza sprechi, intendiamoci. Per esempio, la frutta è un ottimo rimedio contro le macchie sul viso, o è perfetta per pulire alcune zone della nostra casa. Ma può essere anche un’ottima base per creare dei piccoli oggetti di arredamento. Non ci avevate mai pensato? Non crederete mai a cosa succede se disegnate una linea intorno a un’arancia.

L’invenzione che vi regalerà un nuovo arredamento

Questo piccolo “trucco” è molto semplice e divertente da realizzare. E alla fine del processo, avrete un nuovo oggetto di arredamento per la vostra casa! Otterrete infatti una candela davvero originale!

Tutto quello che vi serve è un’arancia, un coltello, un pennarello, una formina (quelle per i biscotti) e dei chiodi di garofano. Il processo è molto semplice quindi, se non siete pratici, niente paura! Potreste riuscire a realizzare la vostra candela anche al primo tentativo!

Non crederete mai a cosa succede se disegnate una linea intorno a un’arancia

Disegnate una linea su tutto il perimetro dell’arancia, tagliandola a metà. Attenti a tagliare solo la buccia e a lasciare il frutto integro. In questo modo, potrete poi mangiarlo! Ora staccate delicatamente la buccia, in modo tale che sia perfettamente vuota. Prendete la formina e, su una delle due metà, stampate la forma che avete scelto. Rimuovetela e riponete chiodi di garofano su tutto l’esterno della buccia.

Ora, prendete l’altra meta dell’arancia e metteteci dentro una candelina. E chiudete il tutto con l’altra metà su cui avete messo la formina e i chiodi di garofano. Il risultato sarà una candela originale e fatta da voi.